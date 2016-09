Cepillín presenta su nuevo disco 'Gracias'

El material incluye un tema dedicado a la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- Después de 29 años, Cepillín ha vuelto a grabar un disco, con el único propósito de agradecer el cariño de la gente, por lo que el material se titula "Gracias".

El álbum contiene temas "alegres y didácticos", dirigidos a los niños, así como versiones modernas de los éxitos de antaño como "La feria de Cepillín", "El bosque de la China", "Tomás" y "Amor chiquito".

"Estamos acostumbrados a no dar las gracias, pero es muy bonito saber agradecer y no importan que me haya tardado casi 30 años en grabarlo y decir gracias, lo importante es hacerlo", comentó Cepillín en la presentación de su disco.

Ricardo González "Cepillín" contó con invitados especiales como Miguel Torruco, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, el boxeador Jhonny González y la conductora Raquel Bigorra, así como toda su familia y amigos.

"Esta noche vamos a bautizar a nuestro amigo como ´el doctor Cepillín´ porque la risa y la carcajada son la vitamina y el postre del alma y él ha alimentado el alma de miles de niños en América Latina", dijo Torruco.

Cepillín agradeció a Torruco, por haberse convertido en su "ángel salvador", ya que lo está apoyando en este su segundo aire.

"Tengo 70 años, de payaso tengo 45, me fui al circo por 25 y por eso dejé de grabar, ya había grabado 27 LP´s y creí que era suficiente y un día le pedí al señor Miguel Torruco una cita y le dije que no tenía trabajo pues me cerraron la puerta como si hubiera estado apestado y me ayudó porque su madre, la actriz María Elena Márquez, siempre le dijo que ella tenía dos familias, la propia y la ANDA, y que si alguna vez alguien de la ANDA le pidiera ayuda se la diera y me la dio".

Y como agradecimiento, dentro de este material, producido por Carlos Sánchez, incluyó un tema dedicado a la Ciudad de México.

"La canción se llama ´Caminando por la ciudad´ y el video nos quedó muy padre, la letra y la música son contagiosos y estoy seguro que a las nuevas y a las viejas generaciones les va a encantar".

El álbum "Gracias", que saldrá a la venta a partir del 16 de septiembre, contiene otros temas como "Atrapado en las redes", "Alma de vapor", "Angelito de la guarda" y "Xico", y participan sus hijos "Cepi" y "Franky".

"Este disco no lo hice como una despedida, pues retirado de la televisión me han tenido desde hace mucho, lo hicimos como agradecimiento y también como para dejar un legado de todo lo bello que me ha dado esta carrera e incluimos a mis hijos para que cuando se llegue el momento tomen la estafeta y sigan con esta labor de divertir a la gente", finalizó Cepillín.