Rechazan demanda de Lindsay Lohan

La actriz afirma que los productores de 'Grand Theft Auto' utilizaron un retrato de ella en uno de sus videojuegos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (01/SEP/2016).- Una corte de apelaciones del estado de Nueva York rechazó el jueves una demanda de la actriz Lindsay Lohan en la que afirma que los productores de "Grand Theft Auto" utilizaron un retrato de ella en uno de sus videojuegos.

Un panel de jueces en la División de Apelaciones de Manhattan falló que Take-Two Interactive Software Inc. no utilizó su "nombre, retrato o fotografía" reales, y por lo tanto no violó su derecho a la privacidad.

En la demanda, Lohan acusó a los productores de modelar sus características físicas, incluida la ropa, el cabello rubio hasta los hombros y voz en "Grand Theft Auto V", un videojuego que se desarrolla en la ciudad ficticia "Los Santos" donde los jugadores actúan como delincuentes que roban vehículos.

La corte indicó que las representaciones merecen de la protección garantizada por la Primera Enmienda constitucional.

"La historia única, personajes, diálogo y ambiente de este videojuego, combinados con la habilidad del jugador para elegir cómo proceder en el juego, hacen de éste un trabajo de ficción y sátira", escribieron los jueces.

Afirmaciones similares efectuadas contra Take-Two por Karen Gravano, estrella del programa televisivo "Mob Wives", también fueron sobreseídas en el fallo combinado.

Un mensaje que se le dejó al abogado de Lohan no fue devuelto. El abogado de Gravano dijo que están analizando las opciones que tiene su cliente.