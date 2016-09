Demi Lovato sorprende como taxista

Las personas pidieron un taxi a través de una aplicación y fueron recibidas por la cantante

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- La cantante Demi Lovato se tomó un descanso de su “Future Now Tour”, gira que realiza junto a Nick Jonas, para sorprender a algunas de sus fans haciéndose pasar por taxista.

Los hechos sucedieron el día de ayer en Denver, cuando algunas de sus fans pidieron un taxi a través de la aplicación Lyft y fueron recibidas por Lovato.

“Gusto en conocerte, soy Samantha” dice la intérprete de “Stone Cold” mientras le da la mano a una de sus fans.

Lovato incluso cantó “This is Real This is me” junto a una de sus seguidoras, tema que grabara a dueto con su ex novio Joe Jonas en 2008 para la película “Camp Rock”, pero a pesar de esto y a las pistas que les daba la artista no fue reconocida.

“De hecho, he estado viajando por el país con el hermano de mi ex-novio, porque él también canta”, platicó.

“¿Alguna vez la has conocido?” pregunta Demi a una de sus fans quien al verla quitarse los lentes explota de emoción.

El video se encuentra disponible en el canal de YouTube de Lyft y ya suma más de 500 mil reproducciones.