The Black Eyed Peas estrena nueva versión de 'Where is the love'

Colaboraron diversos artistas como Mary J Blige, Justin Timberlake, Usher, Jamie Foxx y Kendall Jenner, sólo por citar algunos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (01/SEP/2016).- La agrupación estadunidense The Black Eyed Peas se pronuncia por la paz mediante "#WHERESTHELOVE", una nueva versión de su tema "Where is the love" (2013), y en la cual se hace acompañar por exponentes como Mary J Blige, Justin Timberlake, Usher, Jamie Foxx y The Game, sólo por citar algunos.

De acuerdo con el portal Variety Latino esta nueva versión es una respuesta a los recientes actos de violencia que han ocurrido en Estados Unidos y el mundo. "Where is the love" tuvo su estrenó hace 13 años.

En su respectivo video, aparecen Luis Coronel, Kendall Jenner, Vanessa Hudgens y Connie Britton, dicho tema está disponible mediante streaming desde el 31 de agosto.

Imágenes de protestas, de los actos de violencia que han sacudido al mundo y algunos oficiales de policía también aparecen en el clip, así como los familiares de Alton Sterling y Philando Castile, dos afroamericanos que perdieron la vida en manos de dos policías en casos distintos.

"El mensaje no ha cambiado: con un rico pero mínimo arreglo, esta actualización llena de estrellas es un recordatorio oportuno de que el amor trasciende el odio", se indica en la reseña oficial del sencillo.

De acuerdo con la publicación, el dinero que se recaude de la venta de la canción y de su video, será donado a la fundación de Will.I.Am, I.Am.Angel.