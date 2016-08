¿Ir o no ir?, esa es la cuestión

El cartel del homenaje 'Juan Gabriel y sus Amigos', ya sin su protagonista, dividió opiniones entre el público; la venta va en un 95 por ciento

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- La noticia de la muerte de Juan Gabriel desequilibró a todos, incluyendo las taquillas 15 y 16 del Estadio Chivas, las cuales desde ayer recibieron la visita de decenas de personas que se formaron para que les reembolsaran su dinero del concierto “Juan Gabriel y sus Amigos”, programado para este sábado 3 de septiembre a las 20:00 horas.

Y es que el anuncio del cartel —del cual aún faltan por definir nombres— dividió opiniones; pues existe gente a la que no le convenció la participación de los famosos que fueron anunciados.

Para los melómanos y fans de Juan Gabriel no es lo mismo un concierto con su ídolo que uno de homenaje. Ayer EL INFORMADOR recabó testimonios de los afectados que optaron por la devolución de su dinero: “La devolución es porque el elenco que van a presentar no es para lo que yo pagué, la verdad”, opinó Rodolfo Navarro, quien tenía entradas de 960 pesos.

Stephany Jaramillo —quien compró entradas por 900 pesos— expresó que sí es de su agrado el homenaje, pero no es por lo que ella pagó: “El importante era Juan Gabriel. Ya que murió, pues sí, es muy bonito que le hagan un homenaje; sin embargo, no va a estar presente ya. Van a venir personas importantes, pero el principal era Juan Gabriel”.

Para Diego, con entradas de mil 200 pesos, la explicación es sencilla: “Compramos los boletos para Juan Gabriel, no para los artistas invitados”. Irma Hernández, quien había gastado 600 pesos en cada boleto, comentó: “Ya no es lo mismo sin Juan Gabriel”.

Gerardo Yosimar señaló que el nivel artístico de Juan Gabriel es inigualable para interpretar sus canciones, por eso quiso el rembolso de sus boletos la zona general, de 700 pesos: “No me interesó, porque no es lo mismo. Se perdió la esencia del concierto. El cantante ya no está y no hay ninguno que llene sus zapatos, por eso quiero hacer la devolución”, declaró.

Pero no todo son malas noticias para los organizadores, pues su encargada de prensa señaló que si bien se está pidiendo el reembolso, la venta no ha parado; de hecho, señaló que ésta va en un 95% y aún quedan por vender tres mil entradas.

Por lo pronto —comentan los organizadores— la venta se mantiene de pie y con los mismos precios, los cuales van desde los 380 pesos hasta los cinco mil pesos. Las entradas se pueden adquirir en www.eveticket.com.mx; así como los establecimientos autorizados: Super “La Playa”, Botas Los Potrillos, Islas Chivas de Plaza Galerías, Plaza del Sol y Gran Plaza. También es factible comprarlas en las taquillas del estadio, excepto la 15 y 16 que están destinadas al reembolso. Sobre los porcentajes de reembolso, prefieren no opinar.

Todo sobre el reembolso

Las personas que no deseen asistir a este evento, pueden solicitar el reembolso de su dinero en las taquillas 15 y 16 del Estadio Chivas hoy y mañana de 10:00 de la mañana a 18:00 horas. No habrá reembolsos después de realizado el evento. Para aquellos que adquirieron sus boletos por internet, deben enviar un correo antes del sábado 3 de septiembre a la dirección de correo electrónico; atnc.ma@gmail.com solicitando la cancelación de la operación de compra señalando el número de orden y el banco reembolsará directamente el dinero a su tarjeta.

Asistencia y venta

“Juan Gabriel y sus amigos” es un concierto que está pensado para que asistan 35 mil personas; la mitad de ellas serán empleados del grupo Omnilife, empresa que compró el 50% de las entradas para celebrar los 25 años del corporativo, confirmó personal de la empresa; señalaron que asistirá personal de 19 países.

TOMA NOTA

Se unen más famosos

Playa Limbo, Napoleón, Paquita la del Barrio, Lupillo Rivera, La Sonora Santanera, Lucia Méndez, Roberto Tapia, La Gusana Ciega, Pablo Montero, Alfonso André, Diego Verdaguer, Belanova, Jerry Bazúa, Horacio Palencia, Fabiola Finkmann, Shaila Durcal, Vicente Fernández Jr., Bárbara Padilla, Los Ángeles Negros, Mariachi Vargas de Tecalitlán, Mariachi Sol de América, Mariachi Alma de México de Cruz Hidalgo, Ballet Folclórico de Amalia Hernández, Yahir y Rocío Banquels. Programa sujeto a cambios, sin previo aviso.