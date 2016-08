Paco Rentería, descalzo por el mundo

El músico arranca una gira por varios países, aunque tendrá en Guadalajara su primera parada

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- No se trata de casualidades ni de favores. El hecho de que el tapatío Paco Rentería tenga en agenda 150 conciertos programados en 50 países, es fruto del trabajo que ha hecho acompañado solamente con su guitarra desde hace 15 años.

Teniendo a Guadalajara como primer escenario de esta gira mundial, el guitarrista expresa estar preparado para emprender un viaje que marca, hasta el momento, el proyecto más ambicioso de su carrera, pues aunque África, Asia y Europa no son territorios nuevos, ahora se instalará en escenarios en los que pocas veces se ha visto triunfar a un mexicano.

“Empiezo la gira más importante de mi historia y quizá una de las más importantes para un músico mexicano porque entre septiembre de 2016 y octubre de 2017 tengo 150 conciertos, hasta ahorita, en 50 países diferentes”, explica el guitarrista al destacar que Egipto, Indonesia, Vietnam, Marruecos y China figuran como algunos de estos sitios a repetir o presentarse por primera vez, incluyendo también fechas por Canadá y Estados Unidos.

Sin fronteras

Paco Rentería destaca que si algo ha ayudado a popularizar su propuesta musical más allá del territorio mexicano es la iniciativa de adaptarse a los formatos de consumo de las diferentes culturas que visita y no enfocarse solamente a las redes sociales más comunes a nivel internacional, pues países como China y Estados Unidos le han dejado ver que no todo se concentra a través de plataformas como Facebook, iTunes o Spotify.

“Los músicos tenemos todo a nuestro favor con las redes sociales, pero también diversificarse, estar al pie de la tecnología, entender que no todo puede estar en iTunes o YouTube, o empeñarte en vender los discos en físico, todo es un conjunto. Hay sectores nuevos por explorar, saber las preferencias del público en el mercado, sus redes, en China el Facebook está limitado y tienen su propia versión, ahí también estoy dando información de mis espectáculos”.

El músico hace hincapié en la importancia que también ha tenido que él mismo se haya visualizado como un empresario responsable de su proyecto, de no delegar toma de decisiones a terceros y ser él quien lleva el timón de su talento.

“También he aprendido a ser un empresario, de saberme vender, hacer un equipo de trabajo previo a cada gira, es mucho trabajo para cada concierto”, comenta Rentería al añadir que cuidar de su salud también es una prioridad para soportar las largas jornadas y viajes de trabajo.

“Es una carrera en la que si no eres consciente de descansar bien cuando tienes que hacerlo, te pasa factura, te truenas. Afortunadamente los vicios nunca se me dieron, pero he tocado fondo en presionarme, preocuparme de más, estar tenso, empecé a separar las cosas que no dependían de mí, a relajarme”.

Arranca en casa

Será en el Teatro Diana donde Paco Rentería emprenda la gira “One concert around the world”, bajo su concepto “barefoot”, que lo ha caracterizado en cada una de sus presentaciones al estar descalzo sobre el escenario y mostrar así, mayor conectividad y libertad con su público.

Rentería puntualiza que otro aspecto importante de esta gira son los escenarios que lo albergarán, pues se trata de lugares emblemáticos como teatros y óperas nacionales o festivales líderes como ya se visualiza el Teatro Nacional de Bolivia, República Dominicana, Honduras y Haití, el Festival de la Guitarra en Perú, Concert Hall de Beijing en China, por ejemplo, además de prometer dos fechas en el Lunario del Auditorio Nacional de México.

“En esta gira, en donde estaré pisando descalzo cada escenario y festival, habla de lo que podemos hacer los mexicanos. No es privativo que los tapatíos podamos tener éxito, ejemplo son Lorena Ochoa, Checo Pérez, Javier Hernández, muchos que han podido trascender y seguirán haciéndolo, el chiste es creértela. No son casualidades, son causalidades”.