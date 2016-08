Francisco Solana, fiel al sueño americano

El actor mexicano sigue al pie de las producciones de cine de la mano del director Joe G. La Rue

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- El sueño dorado de Francisco Solana en Estados Unidos no termina. El actor mexicano sigue al pie de las producciones de cine de la mano del director Joe G. La Rue, con quien recientemente estrena “Defeated”, un melodrama que expone la fortaleza de “Stephanie” —interpretada por la alemana Sophie Mazzaro— tras diversos sucesos trágicos que la hacen replantear el rumbo de su vida.

La película basada en hechos reales es una mirada a la supervivencia física y emocional, expone Solana al detallar el rol de su personaje “Bryan”, el responsable de desencadenar los tragos amargos de “Stephanie”, su novia y a quien tratará de recuperar luego de ser protagonista de una peculiar infidelidad.

“Es la historia de vida de ‘Stephanie’, relata serie de eventos que pasan en su vida, algunos muy devastadores. Los personajes alrededor de esta mujer somos los que provocamos estas tragedias. Yo como su prometido, no es un personaje malo, se preocupa por ella, pero al mismo tiempo tiene una amante, sabe que la está lastimando, le sigue mintiendo”.

Francisco puntualiza que integrarse a este proyecto le ha mostrado otra faceta humana sobre cómo enfrentar una vida trágica y tratar de salir triunfante pese a los obstáculos, considerando que “Defeated” es una cinta capaz de sensibilizar sobre la fortaleza emocional de las mujeres. “Cuando te das cuenta de que esto le puede pasar a cualquiera, ves que lo que consideras en tu vida grandes problemas no son tan grandes. Las mujeres son más fuertes que los hombres, luchan y aguantan más, se sacrifican, es una película para darse cuenta de eso, de la entereza de los seres humanos, de cómo podemos superar las tragedias, un rompimiento, la muerte de alguien cercano”.

El actor mexicano que ha participado en producciones estadounidenses como “Mistresses”, “Chick Chat”, “Beverly Pills” y “7 Lives Exposed”, señala que este tipo de experiencias en las audiciones lo han hecho prolongar su estancia en Estados Unidos desde hace seis años, cuando sólo llegó para estudiar actuación con la intención de regresar a México inmediatamente. “No se ha dado la oportunidad de regresar a México para trabajar, no hay algún proyecto específico en puerta, ese es mi plan. En Estados Unidos las producciones son más sencillas, claras, gigantescas y con mucho presupuesto, en México a veces las hacemos muy complicadas, pero tenemos el potencial para impulsarlas”.

A impulsar el talento local

Francisco Solana revela las dudas que tuvo al realizar el casting para integrarse a “Defeated”, pues en un principio su oportunidad se encontraba en un personaje distante a sus características físicas, situación que lo desalentaba al ver las pocas posibilidad de quedarse con el rol, sin embargo, por diversas razones la audición lo llevó a probar suerte con el papel de “Bryan”.

“La producción me dijo que no era lo que estaban buscando físicamente para el primer personaje, pero que sí era lo que buscaban para el co-protagonista, que es Bryan, así que leí el libreto, me dieron las escenas, preparé mi audición y me quedé con él”.