Los gustos de la nueva reina de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- Adriana Mardueño Villaseñor —de 24 años— se convirtió en Nuestra Belleza Jalisco 2016, el pasado fin de semana. La joven originaria de Autlán competirá en Nuestra Belleza México, cuya ganadora representará al país en Miss Universo. Para conocer más detalles de su vida, EL INFORMADOR platicó con la nueva reina de Jalisco:

— ¿Cuál fue tu primera impresión al saberte ganadora?

—Emoción, gusto, felicidad. Luego me preocupé porque el peinado no dejaba que se sostuviera la corona; a final de cuentas no se cayó (sonríe).

— ¿Cuál fue la mayor dificultad durante el concurso?

—Nunca estuve nerviosa, pero cuando llegó la pregunta final, a una chica cercana al escenario se le cayeron unos papeles… Eso me distrajo muchísimo: volteé a verlos y ‘me fui’ del escenario y de la pregunta, pero regresé en cuestión de segundos, quise recordar cuál había sido la pregunta, creo que lo logré. En el programa no se ve que se cayó nada, no se ve ningún distractor.

— ¿Cómo fue tu preparación?

—Muy intensa, fueron más de cuatro semanas. Muchos compromisos: iba al gimnasio a las cinco de la mañana. Además, la nutrióloga Margarita nos ayudó muchísimo. Yo ya tenía una buena alimentación, pero subió el consumo de proteína, me apliqué para lograr el resultado positivo.

— ¿Cómo definirías la belleza; interior y exterior?

—La belleza viene de la manera en que nos desenvolvemos, tiene mucho que ver con lo que hemos vivido como personas, lo que hemos estudiado. Es un conjunto de cosas. El estereotipo que tenemos de belleza, de lo físico, es más una proporción en el cuerpo. Eso cualquiera lo puede conseguir con ejercicio y buena alimentación.

— ¿Cuáles son tus planes como reina?

—Le veo mucho potencial a la imagen de Nuestra Belleza Jalisco para representar al estado en el exterior… Espero llegar a colaborar en proyectos, en ferias culturales, en la feria del libro, en el festival de cine, en todos estos eventos que son internacionales.

— ¿Cuál fue el último libro que leíste, y cuál es tu favorito?

—“Terra Nostra”, de Carlos Fuentes; aunque mi libro favorito es “Cumbres borrascosas”, de Emily Brontë.

— ¿Qué aprendiste de tus compañeras?

—Muchísimo, son increíbles, maravillosas. Logré identificar cualidades en cada una, que quiero adoptar en mí, para representar a Jalisco en el certamen nacional.

— ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dado tu familia?

—A trabajar, y que cuando las cosas son para uno, van a ser; si no, pues no, hay que mirar para adelante.

— Y… ¿en la Universidad?

—En Relaciones Internacionales nos enseñan a analizar el mundo desde los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales.

— ¿Cómo te visualizas en cinco, diez años?

—Mi vida cambiará mucho, tengo compromisos con Nuestra Belleza Jalisco. Tendré que dar de baja algunas clases, me gusta hacer las cosas bien. No quiero tomar muchas y quedar mal. Sí me visualizo con la corona de Nuestra Belleza México. En cinco años me visualizo todavía con el contrato de Miss Universo. En diez años espero haber terminado el doctorado y estar formando una familia.

— Para ti, ¿cuáles son las mejores características que deben tener las personas?

—Para cualquier ser humano el respeto y la tolerancia son básicas.

— En tu día a día, ¿cuáles son tus hobbies?

—Correr, es un buen hobby. Me gusta mucho leer. Me encanta, al día tengo que leer de 50 a 100 páginas. El cine también.

— ¿Qué música prefieres escuchar?

—Normalmente pongo listas de reproducción de blues.

— ¿Palabra favorita?

—“Trascendental”. Creo que todos tenemos que preocuparnos, porque nuestra presencia en la vida sea trascendental. No en el sentido de ser famosa y cambiar el mundo. Simplemente, ayudarle a alguien hacer algo por alguien más. Eso es muy importante para la otra persona.