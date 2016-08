Una sinfonía de destrucción con Megadeth

La banda de thrash metal visitó por tercera ocasió la Perla Tapatía

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- No hubo lluvia, ni abucheos, ni botellazos, ni fallas en el sonido que entorpecieran la noche en que la oveja negra metálica, Dave Mustaine, junto con sus compañeros de Megadeth fascinaran a quienes llenaron el Teatro Estudio Cavaret.

David Scott Mustaine es de esos tipos que se puede dar el lujo de pedir cuanta excentricidad deseé. Conoce a la perfección que es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y es parte fundamental de dos de las bandas de metal más influyente de la historia; Metallica - quienes luego de echarlo por falta de compromiso y sus excesos en drogras , lleno de irá, tendría como única motivación crear su propia banda y superar el éxito Hetfield y Ulrich- y su Megadeth.

En esta, su tercera visita a Guadalajara, Mustaine se mostró en todo momento energético, dando las gracias a los fans y paseándose en varios momentos solo en el escenario. Y es que podrán cambiar de integrantes las veces que sea necesaria la banda (han estado 24 músicos en 31 años) pero el alma del proyecto es él.

La gira de Dystopia World Tour en Latinoamerica estaba teniendo tintes malos, ya que hace unos días la banda paro su concierto en Paraguay a la mitad del show ya que la gente comenzó a lanzar objetos al escenario y en El Salvador se canceló luego de dos canciones tras una fuerte tormenta que impedía seguir con el evento.

Sin embargo, la historia fue diferente en Jaliso. El público en todo momento se mostró entregado y respetuoso, coreando cada una de las canciones, en donde bien se encontraban personas de 50 años ataviadas con chamarras de cueros y paleacates, así como niños con playeras gorras y tenis.

La banda originaria de Los Ángeles California, ahora complementada con David Ellefson (bajo), Kiko Loureiro (guitarra) y Dirk Verbeuren (batería) repaso grandes éxitos como "Wake Up Dead", "In My Darkest Hour" intercalados con los nuevos temas pertenecientes a su último álbum 'Dystopia', cerrando con los clásicos "Symphony of Destruction, "Peace Sells" y “Holy Wars”.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO