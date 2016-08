Exigen su reembolso por desinterés en el homenaje a Juan Gabriel

Fans de 'El Divo de Juárez' señalan que no es lo mismo un concierto con su ídolo que un concierto de homenaje

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- Las taquillas 15 y 16 del Estadio Chivas recibieron a los seguidores de Juan Gabriel que declinaron la invitación para acudir al concierto homenaje a realizarse este próximo sábado 3 de septiembre. Quienes habían comprado sus boletos para ver el espectáculo del Divo de Juárez todavía tienen la opción de ejercer el reembolso este jueves y viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Luego de la muerte del cantante y compositor el 28 de agosto, los organizadores ofrecieron la opción del reembolso o la de acudir al concierto en homenaje, con un cartel conformado por figuras como Napoleón, Lupillo Rivera, La Sonora Santanera y Lucía Méndez, entre otros.

Sin embargo, para los melómanos y fans de Juan Gabriel, no es lo mismo un concierto con su ídolo que un concierto de homenaje. El mediodía del miércoles, EL INFORMADOR recabó testimonios de los afectados que optaron por la devolución de su dinero, en una fila constante de más de veinte personas: "La devolución es porque el elenco que van a presentar no es para lo que yo pagué, la verdad. Se me hace un elenco muy pobre", opinó Rodolfo Navarro, quien tenía entradas de 960 pesos.

Otras personas, como Stephany Jaramillo, expresaron su agrado por el homenaje con muchos grupos y cantantes, pero no son por lo que habían pagado ni el artista que querían ver: "El importante era Juan Gabriel. Ya que murió, pues sí, es muy bonito que le hagan un homenaje, sin embargo pues no va a estar presente ya. Me hubiera gustado que sí estuviera. Van a venir personas importantes, pero el principal era Juan Gabriel". Stephany exigiría su reembolso por boletos de 900 pesos.

Para Diego, con entradas de 1,200 pesos, la explicación es sencilla: "Compramos los boletos para Juan Gabriel, no para los artistas invitados". Irma Hernández, quien había gastado 600 pesos en cada boleto, dijo: "Ya no es lo mismo sin Juan Gabriel, los que vienen sí valen la pena, pero el importante, el que veníamos a ver ya no está con nosotros".

Para Gerardo Yosimar, el nivel artístico de Juan Gabriel es inigualable para interpretar sus canciones, por eso quiso el reembolso de sus boletos la zona general, de 700 pesos: "No me interesó porque no es lo mismo. Se perdió la esencia del concierto. El cantante ya no está y no hay ninguno que llene sus zapatos, por eso quiero hacer la devolución", declaró.

Otros artistas que compartirán su talento para rendir homenaje a Juan Gabriel la noche del sábado son Yahir, La Gusana Ciega, Pablo Montero, Rocío Banquels, Horacio Palencia, Fabiola Finkmann, Roberto Tapia, Shaila Dúrcal, Vicente Fernández Jr., Jerry Bazúa, Bárbara Padilla, Playa Limbo y Alfonso André.

EL INFORMADOR / JORGE PÉREZ