Fue una bendición haber conocido a Juan Gabriel: Julión Álvarez

El cantante chiapaneco lamenta la muerte de 'El Divo de Juárez'

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2016).- Julión Álvarez lamentó la repentina muerte de Juan Gabriel y señaló que no sólo se ha perdido a un gran cantante, sino a una gran persona.



El intérprete de banda se dijo no sólo afortunado de haber tenido la oportunidad de conocerlo, sino también bendecido de que lo haya invitado a grabar un tema con él.



"Es una situación difícil, no es fácil poder asimilar una noticia como ésta, pero debemos estar conscientes de que tarde que temprano todos vamos para allá, pero me quedo con la satisfacción de haberlo conocido".



Añadió que esta noticia pega muy fuerte en el corazón de muchas personas, "porque el maestro Juan Gabriel es una persona muy querida en todo el mundo, pero Dios lo guarde y lo tenga en santa gloria", comentó Julión en entrevista con Notimex.



Aseguró que aunque lo va a extrañar, se quedará con muy bonitos recuerdos del cantautor michoacano, quien lo invitó a grabar con él el tema "La frontera", canción que está incluida en el disco "Los dúo 2".



"Yo me quedo con los bonitos recuerdos de ser parte de su producción, de invitarme a su casa, de regalarme varias horas del día, platicando y aconsejándonos, y compartir su experiencia. Fue un regalo y una bendición haber convivido y estar en uno de sus discos".



Por otra parte, el llamado "Rey de la Taquilla" comentó que la gira "Mis ídolos... Hoy mis amigos" ha sido todo un éxito en Estados Unidos, y que ya vienen a México a seguir con el "tour" por varias ciudades del país.



"Ya venimos a México con la gira, estaremos en 10 ciudades y finalmente ya estaremos los cuatro, Pancho Barraza, El Coyote, Julio Preciado y un servidor. Julio Preciado no pudo acompañarnos en Estados Unidos, pero ya se incorpora para los conciertos en México".



La gira por este país inicia en Chihuahua, el 6 de septiembre, y sigue en Durango, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez y Veracruz, entre otras ciudades más.