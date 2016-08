'Stranger Things' tendrá segunda temporada

Netflix confirma que su último gran éxito regresará el próximo año con nueve episodios

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (31/AGO/2016).- "Stranger Things", el último gran éxito de Netflix, tendrá una segunda temporada y llegará el próximo año, informó la plataforma de contenidos en un comunicado.

Los guionistas y creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, regresarán para la segunda temporada, que estará compuesta por nueve episodios y cuyos acontecimientos se desarrollarán en 1984.

"En su momento hablamos de dar un salto en el tiempo y ver a los niños más mayores en una década diferente. Es algo que estudiamos desde el comienzo, pero para nosotros, hay mucha historia aún por contar en la década de los 80 y muchas cosas aún sin resolver", indicó Ross Duffer en declaraciones a la revista Entertainment Weekly.

Los hermanos Duffer revelaron a la publicación que la segunda temporada verá la aparición de cuatro nuevos personajes y que la principal fuente de la que beberán esas historias será el cine de James Cameron, director en la década de los 80 de obras como "Terminator", "Abyss" o "Aliens".

"Nos hemos fijado en su trabajo y hemos intentado capturar algo de la magia de su trabajo", sostuvo Matt Duffer.

"Stranger Things", lanzada en julio, es el tercer estreno más visto del año en Netflix con 14 millones de espectadores, por detrás de "Fuller House" y la cuarta temporada de "Orange is the New Black".

Ambientada en la localidad de Hawkins, Indiana, durante los 80, "Stranger Things" cuenta cómo un niño desaparece sin dejar rastro en extrañas circunstancias, lo que provoca que su grupo de amigos se lancen en su búsqueda.

La madre del niño (Winona Ryder) abre una investigación ayudada por las autoridades locales y comienzan a desentrañar una serie de misterios relacionados con experimentos secretos gubernamentales, fuerzas sobrenaturales y una niña de lo más particular.