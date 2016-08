Zoe Saldana y Simon Pegg no tienen límites

Los dos actores se dieron cita en la premier de la película Star Trek realizada en la capital del país

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- Abróchate el cinturón, porque los protagonistas del film “Star Trek: Sin límites” estuvieron el día de ayer en la Ciudad de México para promocionar y participar en la premier nacional de la cinta, celebrada en la Plaza Antara, donde caminaron sobre la alfombra roja al tiempo que convivieron con los seguidores de la saga.

En rueda de prensa transmitida por la red social ‘Periscope’, la actriz estadounidense de origen y ascendencia dominicana y puertorriqueña Zoe Saldana, así como el comediante, guionista y actor británico Simon Pegg, revelaron algunos detalles de la producción y de su experiencia al rodar “Star Trek: Sin límites”.

Saldana y Pegg, que dan vida a “Nyota Uhura”, y a “Montgomery Scott” respectivamente, comentaron que México es un país importante para sus carreras profesionales.

Sobre la evolución de sus personajes destacaron que el crecimiento ha sido gradual, sin embargo, uno de los mayores cambios ha sido en relación a que en escena son más capaces de mostrar facetas arriesgadas y notables. “Y eso es algo que a los espectadores les encanta”, explicó Simón.

Zoe de luto por Juan Gabriel

La actriz de origen latino mencionó durante la presentación que la muerte del cantautor Juan Gabriel le había afectado, pues ella creció con sus canciones.

“Estoy de luto y estoy vestida de negro en honor a Juan Gabriel, me crié escuchando su música, le agradezco todo lo que nos ha dejado, que es el tesoro más grande que tenía que era su voz, sus canciones, no solamente las que cantaba sino las que escribía para otros artistas. Juan Gabriel lo era todo, lo escuchaba desde chiquita en casa, no importa la parte del mundo donde estés, tus padres son latinos y orgullosos de serlo y van a tocar toda la música folclórica”.

EL DATO

El elenco de “Star Trek: Sin límites”

Zoe Saldana y Simon Pegg han sido parte del elenco de “Star Trek” desde que el director y productor J.J. Abrams tomó la historia para la pantalla grande.

Cabe mencionar que para este largometraje también regresa la participación de Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Anton Yelchin y John Cho; y se suma la interpretación de Sofia Boutella e Idris Elba.