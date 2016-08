Alistan un homenaje 'maldito' para 'El Divo de Juárez'

La Maldita Vecindad lanzará una reedición de su placa 'El circo', que incluye el famoso tema 'Querida' en versión ska-rock

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- A 25 años del lanzamiento del disco “El circo”, Maldita Vecindad se prepara para lanzar una reedición en la que estará el icónico tema “Querida”, con el que rinden homenaje a Juan Gabriel.

Pato, integrante de la agrupación de rock, compartió algunos detalles del tributo que le rendirán a Juan Gabriel con esta pieza, que en su momento “El Divo de Juárez” disfrutó porque lo acercaba al rock.

“Hace 25 años incluimos en nuestro disco el tema ‘Querida’, como un recordatorio a nuestros orígenes e influencias musicales, a muchos les gustó, a otros no, pero eso no nos importó”.

Indicó que esta versión fue hecha en ska-rock y aunque para algunos parecía un sacrilegio, para ellos fue una gran canción que les encantó y los llevó a vivir una de las experiencias que más atesoran, pues abrió la puerta para conocer al afamado cantautor.

“Él nos fue a ver a un antro muy ‘under’, y la gente lo recibió con mucho cariño, además de que la canción le encantó, porque, en esa ocasión nos dijo que este tema le abrió la puerta al rock, pues pensaba que no era querido en esta comunidad”, comentó.

“Pero Juan Gabriel es una gran influencia, además de que fue una persona muy sencilla, que incluso portaba una camiseta que le regalamos”, recordó el músico, al reiterar que volverán a hacer una versión de “Querida”.

En este mismo álbum incluyen el tema “Kumbala”, que recordó no es una pieza de la autoría de Juan Gabriel, como se ha manejado en algunos medios, “este trabajo es una colaboración que hicimos todos los de la banda”.

Julieta Venegas, “en shock”

Julieta Venegas se siente “en shock” por la muerte de Juan Gabriel, a quien considera un mentor, y dejó entrever que en su próximo concierto en Ciudad de México le hará un tributo.

“Es alucinante que no esté ya. Me da mucha tristeza, es una tristeza que no se me va a pasar en muchos días. Todavía estoy en shock”, dijo la cantante durante una charla con los medios en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

“Él me decía que leía a Séneca como si fuera la Biblia (...) era como un filósofo realmente. Siempre como que estaba dándome consejos, me decía ‘no hagas esto, haz esto, cuidado con esto, la vida es así’”, relató la artista.