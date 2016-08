Fiebre por los discos de Juan Gabriel en la ciudad

El fallecimiento del intérprete impulsa la venta de los últimos discos que lanzó en vida

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- Se fue el ídolo, pero su huella y sobre todo su voz permanecen en el gusto de la gente. Y es que los melómanos tapatíos se lanzaron a las tiendas de discos a adquirir los últimos materiales que grabó Juan Gabriel: “Los Dúo” volumen 1 y 2 y “Vestido de etiqueta”. En todos los casos las ventas aumentaron, y en algunas tiendas se reporta que sus materiales están agotados.

Mr. CD, una de las cadenas más tradicionales en Guadalajara, reporta que se ha incrementado la venta de las placas del “Divo de Juárez” y en algunos casos están cerca de agotarse. En la sucursal de López Cotilla 333 hasta la tarde de ayer quedaba solamente una copia de “Vestido de etiqueta”, en tanto que de “Los Dúo II” quedaban apenas algunas copias.

En la sucursal de Plaza Galerías en cambio “Los Dúo vol. 1” estaba agotado, mientras que del volumen 2 quedaba una sola copia. En cambio, en Plaza del Sol la edición “Los Dúo II” estaba agotada, mientras que del primer volumen y “Vestido de etiqueta” quedaban varias copias.

Tendencia al alza

Otras tiendas también reportaron el alza de ventas de los discos del intérprete de temas como “Amor eterno”, “Querida” y “Así fue” fueron Mix Up y Sanborns.

En Mix Up Plaza Patria la placa de “Los Dúo I” estaba agotado, mientras que del Vol II quedaban dos, respecto a “Vestidos de etiqueta” sí quedaban varios.

En su sucursal de Centro Magno, Mix up dio a conocer que quedaban tres copias de “Los Dúo II” y dos de “Los Dúo I”.

Por su parte, la cadena Sanborns en general dio a conocer que todavía contaba con la existencia de copias de los discos de duetos del cantante, aunque en varias sucursales (como la de Av. Vallarta) no les habían llegado copias de la edición “Vestido de etiqueta”. Lo cierto es que el éxito de “Los Dúo” tiene rato de ser un fenómeno de ventas (aunque el fallecimiento del intérprete impulsó la compra de sus discos). Y es que de acuerdo a la Amprofon el primer volumen fue el disco más vendido de 2015.

Su disquera, con el corazón roto

Universal Music Group, última disquera de Juan Gabriel, se unió a la pena de la familia y fanáticos del cantante.

En particular, el Sr. Jesús López, Chairman & CEO, Universal Music Latinoamérica y Península Ibérica comentó que “todos y cada uno de los latinos hemos perdido el faro musical que ha alumbrado nuestra vida musical durante los últimos 45 años. Juan Gabriel puso a México en el mundo con sus grandes canciones que seguirán viviendo hasta la eternidad. En lo personal he perdido a mi amigo Alberto, la persona que me enseñó a comprender y a amar a México, descanse en paz.”

Convertido en mina de oro

Juan Gabriel se fue demasiado pronto, especialmente para sus promotores de conciertos. Y es que el michoacano era el sexto artista a nivel internacional en generar más dinero con sus giras musicales, solamente por debajo de Madonna, Bruce Springsteen y Muse, entre otros.

Por cada concierto el cantante cobraba 700 mil dólares (el total que ganaría por la gira de MéXXico es todo serían $7.5 millones de dólares). Trascendió que por conciertos privados cobraba $120 mil dólares.

Alguna vez el cantante declaró que no eran los conciertos, sino la composición lo que realmente le dejaba dinero. Y es que compuso más de mil 500 canciones, que todos los días son interpretadas, y de cada una obtiene una ganancia que acumulada de convierte en millones de pesos al año.

EL DATO

Se impone en iTunes y Spotify

El “Divo de Juárez” acapara las listas de iTunes y Spotify, en esta última plataforma se creó la lista de reproducción “Hasta siempre Juan Gabriel”, la cual ya tiene 40 mil seguidores. En el top de iTunes aparece en los primeros 10 lugares “Los Dúo I” y “Los Dúo 2” de Juan Gabriel; El disco “Mis número 1” está en la tercera posición del chart de iTunes. “Abrázame Muy Fuerte”, “Querida” y “Yo Te Recuerdo” has sido los temas más descargados.