El colombiano Andy Rivera promociona 'Quédate'

El cantante apuesta por una música con letras menos violentas y que deje algo positivo en los jóvenes

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- Los sonidos urbanos que llegan desde Colombia se han instalado en el gusto del público, es el caso de artistas como J Balvin o Maluma y tras ellos, vienen otros valores que "la están rompiendo" en América Latina, como Andy Rivera, quien está de visita en Guadalajara para promocionar su sencillo "Quédate" que se estrenó en el mes de junio.

Andy tiene uno de los videos más exitosos de su carrera a dueto con Maluma y Kevin Roldan: "Salgamos", publicado en 2014 y con más de dos millones de reproducciones.



"Nos ha ido súper bien con 'Quédate' tenemos más de seis millones de reproducciones en Spotify, hemos venido a México para lanzarla, ya llevamos aquí dos semanas, comenzamos en la Ciudad de México la semana pasada y tenemos desde el domingo aquí en Guadalajara".



Sobre el género urbano que es el más escuchado en estos momentos, Andy considera que no se trata de una moda, que es un estilo que ya tiene 15 años de vida y que seguirá renovándose al paso del tiempo.



"Estamos felices de esta generación nueva que ha surgido en mi país, hemos visto a J Balvin y Maluma que están representado muy bien a la música colombiana, el resurgimiento de Carlos Vives en una canción con Shakira, eso nos da mucha motivación para trabajar fuerte, por eso elegí México como destino porque están recibiendo muy bien el trabajo de nosotros".



Sobre la controversia de las letras que tiempo atrás tomaban como objeto sexual a la mujer o hablaban de narcotráfico, Andy considera que hay una nueva oleada de gente como él que prefieren escribir sobre el amor y la pasión con el ritmo urbano adherido. "Buscamos que no se denigre a la mujer y no se hable de drogadicción; por el contrario, es sembrar una semilla positiva en el público joven, quienes son los que más nos escuchan".



"Quédate" formará parte de un mixtape que Andy en breve publicará en las redes sociales y después en 2017 presentar un disco completo. También le interesa ser productor de otros artistas, pero va de paso a paso.



EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA