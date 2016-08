Piden renuncia de Nicolás Alvarado por desprecio a Juan Gabriel

Llama naco, iletrado, torpe y chambón al conocido Divo de Juárez

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- Van 17 mil firmas y el marcador sigue contando. Todas esas personas buscan la renuncia del columnista Nicolás Alvarado, actual director de TV UNAM en una petición de Change.org que necesita 25 mil firmas para ser entregada.

La petición toma más fuerza un día después de que Alvarado publicara la columna “No me gusta Juanga (lo que le viene guango)” en un diario nacional donde hablara de manera despectiva sobre el recién fallecido cantautor Juan Gabriel. En su publicación, el funcionario se jacta de ser “uno de los poquísimos mexicanos que no asumen a Juan Gabriel como un ídolo”.

Además, asegura que se trata de “uno de los letristas más torpes y chambones en la historia de la música popular”. Los dichos no fueron tomados de la mejor manera y en redes sociales hubo una gran cantidad de menciones sobre él, la mayoría, negativas.

Tuits que criticaban su aspecto, otros más que resaltaban su “pedantería” y la gran mayoría por el clasismo que él mismo acepta evidenciar en su columna.

Por ello, la petición de su renuncia tomó más fuerza al día después de su publicación. En Change.org ni siquiera se menciona lo ocurrido con Juan Gabriel, sino que se pide su remoción dado a que “en enero de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Luis Graue designó a Nicolás Alvarado como director de TVUNAM sin ofrecer ninguna razón válida para justificar su decisión”.

Según lo expuesto en el portal, “esto ha causado el descontento entre gran parte de la comunidad estudiantil y de profesores de comunicación de la casa de estudios. Ya que el nuevo director no tiene ningún vínculo con la universidad, ni con la televisión pública”.

Ahí mismo, Alonso Vázquez, quien emitió la petición, indica que Alvarado llegó a “TVUNAM con prepotencia, despidiendo a directores y subdirectores, y sin molestarse por entender cuál es el proyecto de la televisora, ni las directrices que la rigen”.