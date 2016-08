Corista comparte cómo fue el último concierto de Juan Gabriel

Mayela Orozco formó parte del equipo de 'El Divo de Juárez' durante 15 años

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- El equipo de trabajo que se encontraba de gira con Juan Gabriel no vio un indicador que pudiera advertirles sobre el infarto que sufrió el cantante, señaló la corista Mayela Orozco.

La cantante, quien fungía como directora de coros de Juan Gabriel, narró los últimos momentos que vivió con él durante la gira que realizaba por Estados Unidos.

"Yo conocí al señor Alberto en 2001 que fue cuando entré a trabajar con él y a lo largo de 15 años estuve en la sección de coros y recientemente, en el último año, dirigiendo los coros y además de trabajar con él tuve la gran fortuna de contar con su amistad todo este tiempo", comentó Orozco.

La intérprete de música vernácula afirmó que ha intentado recordar si en algún momento hubo un indicador que les pusiera en alerta sobre la salud de Juanga, pero contrario a haber notado algo diferente, "El Divo de Juárez", estaba visiblemente más contento.

"Justamente es lo que recordaba, tenía varios meses de verse muy contento, cantando y bailando, haciendo espectáculos impresionantes, entregándose a su gente como siempre y más, la verdad por eso fue tan impactante la noticia porque no venía de estar ni en el hospital ni de complicaciones graves".

"El concierto estaba lleno en la Arena en Los Ángeles, la gente estaba muy feliz, al finalizar el show lo último que dijo fue 'muchas gracias por todo', se dio la media vuelta, se despidió de la gente y salió", recordó.

Pero hubo un momento previo al show en el que ella tuvo la oportunidad de hablar con el intérprete de "Amor eterno", sin saber que esas serían las últimas palabras que intercambiarían.

"Yo pude platicar con él en su camerino unos minutos antes de empezar el concierto de Los Ángeles y tuvo unas palabras muy lindas para mí que me llevo tatuadas en el corazón, entré a saludarlo y a recordarle que yo tenía una presentación en Guadalajara el día sábado, que era libre para nosotros, él me ha apoyado siempre en mi carrera y fui a recordarle.

"Me dijo: 'claro que me acuerdo que vas a Guadalajara, que bueno que es un día que no tenemos trabajo para que puedas asistir', le contesté que de haber tenido un show con él no hubiera tomado esa invitación, le pedí su bendición y patada de la suerte. Me puso su mano en la mejilla y me dijo: 'te va a ir bien, te va a ir muy bien siempre' me abrazó y esa fue la despedida", contó.

Para Orozco todo ha sido confuso, no le dieron referencias de qué procedería con los restos de Juan Gabriel, ni siquiera fue notificada personalmente, sólo se enteró por medio del equipo con el que compartía escenario.

"Yo estaba descansando en mi habitación la mañana del domingo (en el Paso, Texas) y me comenzaron a llegar mensajes y llamadas de todo el mundo, preguntándome si era verdad, pero no sabía nada, estaba descansando, así que no podía confirmar nada y rogaba a Dios que no fuera cierto lo que me estaban diciendo.

"Deseaba que si se hubiera puesto mal fuera como en otras ocasiones como cuando tuvo la neumonía y meses después salió del hospital y pudimos seguir adelante, pero horas después a todo el equipo nos confirmaron y no hubo más qué hacer, no sé quien confirmó la información, a mi me lo dijeron mis compañeros", añadió.

El equipo que acompañaba a Juan Gabriel en su gira, se encuentra también a la expectativa de lo que pasará con los restos del intérprete de "Querida".

"Hasta el momento no tenemos información de nada, estamos todos en espera de ver si hay un llamado, por sí necesitan de nuestra presencia, pero no tenemos ninguna noticia hasta el momento.

"Después de esto, todo el staff regresamos ayer a México, fue muy caótico porque había una desolación muy grande, había mucho llanto, pero también mucha unión, y el día de ayer se retrasaron los vuelos y eran horas de espera. Era muy complicado, ya todo el mundo quería llegar a nuestro país para abrazar a nuestra gente, que nos apoyarán porque estábamos lejos".

Mayela lo llevará en la memoria no como un jefe, sino como el amigo, el ser humano que siempre estuvo dispuesto a tenderle una mano.

"Siempre me trató bien, el primer día me recibió con una gran sonrisa, recuerdo que cuando me conoció me dijo: 'tu belleza es una caricia a la mirada' y nunca lo voy a olvidar. Siempre lo voy a llevar como el gran amigo que se daba tiempo de escucharme, un corazón enorme para abrazarme y llorar conmigo cuando no estuve bien, que siempre estuvo para tenderme la mano y platicar".

Mayela Orozco narró que se quedaron muchos planes pendientes de trabajo con el cantautor, quien siempre creyó en ella.

"Se quedaron muchos planes en el aire, le gustaba lo que estaba haciendo como solista y había planes de que me dirigira la voz en un disco mío, también ya habíamos ensayado un dueto que iba a hacer con él en cada concierto, que desgraciadamente no pudimos estrenar, la canción era de su disco de dúos, la cual se llama 'Amor es amor'.

"No la grabó conmigo y la quería cantar porque estaba muy preocupado por lo que pasaba con tantas muertes y me dijo hay que llevar un mensaje de amor, la gente necesita oirlo en vivo, nos preparamos, se ensayó con la orquesta, pero ya no podrá hacerse, me queda el consuelo de que se fue triunfando en un gran concierto".



+Lee más noticias sobre la muerte de Juan Gabriel