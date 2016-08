Fanáticos rinden tributo a Juan Gabriel a las afueras de Bellas Artes

Miles de personas cantan, lloran, rezan, bailan y lo recuerdan en la explanada del recinto

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- Aunque las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) no han confirmado si se llevará a cabo un homenaje al cantautor mexicano Juan Gabriel, a las afueras del Palacio de Bellas Artes, por lo menos medio millar de fanáticos ya le rinden tributo.

De acuerdo con el director de Difusión y Relaciones Públicas de la institución, Roberto Perea, algunos de los asistente pernoctaron desde el lunes allí, y otros acudieron a temprana hora de este martes para expresar su cariño, admiración y agradecimiento al ídolo fallecido el pasado 28 de agosto.

Con leyendas de cariño inscritas en pancartas, imágenes gigantes de Juan Gabriel en blanco y negro o a color, recortes de periódicos y portadas de discos LP en la mano, sus seguidores rodean un pequeño altar.

Sobre el suelo, los fans colocaron macetas con plantas, veladoras de colores y la imagen que Juan Gabriel luce en el disco "Recuerdos II" de 1984.

Con sombrillas que los protegen de los rayos del sol, y motivados por la música que emite una grabadora de pilas, corean "a todo pulmón" los temas que le dieron fama al "Divo de Juárez" nivel internacional.

Así, adultos mayores, contemporáneos de Juan Gabriel, algunos jóvenes, integrantes de la comunidad gay y un guitarrista, entonan "Amor eterno", "Por qué me haces llorar", Abrázame muy fuerte", "Querida", "Ya lo sé que tú te vas" y "Se me olvidó otra vez", entre otros éxitos.

A algunos les es imposible contener el llanto ante la muerte de su ídolo, otros rezan por su descanso eterno, unos más bailan "El noa noa" y otros lanzan porras en su honor, asegurando que Juanga no ha muerto, que vivirá para siempre.

"Yo lo conocí en 'Siempre en Domingo', me invitó Raúl Velasco y hasta me dio un beso en la mejilla. Era un muchacho muy guapo, cantaba muy bonito y era muy sonriente", expresó Carmelita Godínez, de 82 años, quien acompañada por sus nietos llegó a las inmediaciones del "palacio de mármol" para depositar una rosa blanca.

En el lugar también estaba Iralmar, quien se hace llamar "La poeta del pueblo", y que diseñó un cartel con fotografías de Juan Gabriel en el que resalta la poesía musical del cantautor, su carisma y amor.

"No podía perderme la oportunidad de estar aquí. A cada famoso, a cada intelectual o ser importante, le escribo su poema, su pensamiento. Ya llevo muchos años así y es mi manera de rendirles homenaje, de recordarlos para siempre", platicó.

Incluso, llegó Anathan Briss, quien presume haber sido amigo y publirrelacionista de Juan Gabriel en sus inicios como cantante, desde 1969, hasta 1972.

"Yo fui su amigo cuando nadie le grababa canciones. Ahí en las bancas de la Alameda me enseñaba lo que escribía y no me cabía en la cabeza que iba a ser tan famoso. Lo conocí en sus inicios, cuando éramos pobres".

La prensa, dijo, aseguraba que eran pareja sentimental, "pero no es cierto, de ninguna manera, sólo fuimos grandes amigos". "Disfrutábamos media torta o medio refresco. Nunca nos peleamos, puedo decir que fuimos amigos siempre, viví con él los momentos más bonitos de su vida".

Diversos medios de comunicación se han ubicado en la explanada del Palacio de Bellas Artes haciendo enlaces en transmisión simultánea.

Aunque todo se desarrolla en orden y calma, también hay diversos elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México para evitar que los fanáticos puedan ocasionar disturbios en el recinto.

