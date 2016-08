Giovani Dos Santos no es el amor de mi vida: Belinda

Solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, declara la cantante

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- La cantante Belinda declaró que el futbolista Giovani Dos Santos, con quien tuvo un romance hace casi una década, no es el amor de su vida.

Belinda ofreció una entrevista al número de septiembre de “Vanity Fair” en la que habló de la fama y el amor.

Cuando le preguntaron por qué no funcionaron las cosas con Giovani, la intérprete explicó:

“En ese momento estaba en una burbujita, pero hoy que lo veo unos años después, solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad”.

“El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real —Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”, añadió.

La joven dijo también que ha sido inmadura en cuanto a sus relaciones.

Acerca de la fama comentó que tiene cosas buenas y malas, pues “desde que tengo nueve años he vivido con la gente, la prensa siempre hablando”.

El pasado abril Belinda y Giovani dieron de qué hablar pues se comentó que el futbolista le había “coqueteado” a la cantante a través de Instagram.

Hace un par de años fueron tema en redes, pues Belinda compartió un video de Giovani y él le respondió “veo que todavía me extrañas”.