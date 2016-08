Zoe Saldana lamenta la muerte de Juan Gabriel

'Estoy de luto y estoy vestida de negro en honor a él', dice la actriz

CIUDAD DE MÉXICO (30/AGO/2016).- La actriz Zoe Saldana, quien se encuentra en México para promocionar el filme "Stark Trek: sin límites", lamentó la muerte del cantautor Juan Gabriel, ya que, dijo, ella creció escuchando sus canciones.



"Estoy de luto y estoy vestida de negro en honor a Juan Gabriel, me crié escuchando su música, le agradezco todo lo que nos ha dejado, que es el tesoro más grande que tenía que era su voz, sus canciones, no solamente las que cantaba sino las que escribía para otros artistas.



"Juan Gabriel lo era todo, lo escuchaba desde chiquita en casa, no importa la parte del mundo donde estés, tus padres son latinos y orgullosos de serlo y van a tocar toda la música folclórica".



Sus comentarios llegaron a la efusividad, pues aprovechó para cantar una estrofa del tema "Ya lo sé que tú te vas".