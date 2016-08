'No quiero que mis piernas funcionen...'

La actriz Vanessa Acosta participa en el episodio 'Desorden de la integridad corporal'

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- Desde el pasado 15 de agosto se estrenó la teleserie “Un día cualquiera” —de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca 13—, formato donde se presentan tres historias, dos que son verdad y una que es mentira. Durante la transmisión el público va adivinando cuáles son las fidedignas y cuál es la falsa con la guía de “El Anfitrión”, Alberto Casanova.

Y hoy el público podrá ver el capítulo “Desorden de la integridad corporal”, en la primera entrega una mujer desea ser ciega, en la segunda historia un joven no quiere tener sus manos y en la última parte una chica anhela que las piernas no le funcionen.

Al respecto, EL INFORMADOR conversó con Vanessa Acosta, quien encarna a “Leticia”, la mujer que rechaza el funcionamiento de sus piernas. Para la actriz es interesante descubrir este tipo de personajes y también es divertido porque su esposo –Alberto Casanova– es el protagonistas de dicho proyecto de Azteca que se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas.

“Es un honor para mí participar en este proyecto que encabeza Alberto. (Su personaje) Es una chava a la que le estorban sus piernas. Entonces, busca todas las alternativas y hace todo lo posible para que la operen y le dejen de funcionar las piernas y ella pueda estar en una silla de ruedas donde es feliz. Ahí se los dejo, ¿será verdad o será mentira?”

Vanessa se interesó en participar no sólo porque las historias de la teleserie son extrañas, además porque hace que la familia se integre y debatan sobre que es verdadero y que no. “Cuando me hablaron y me propusieron el caso, me gustó, independientemente de que fuera verdad o mentira, me pareció muy fuerte y claro que podría pasar. La gente hace apuestas (sobre las historias) es un momento familiar que también está padre”.

Orgullosa de su esposo

Vanessa ha tenido grandes proyectos con Azteca antes de la trasformación de sus contenidos en melodramas como “El amor no es como lo pintan”, “Soñarás”, “Súbete a mi moto” y “Caminos de Guanajuato”, y Alberto había tenido personajes importantes, pero no tan trascendentes como ahora con “Un día cualquiera”. “Es una súper oportunidad y proyecto, él está muy contento, a la gente le está gustando mucho, están apoyando con las redes sociales y es otra faceta que el público no conocía de él”.

SABER MÁS

A la espera de proyectos

Vanessa espera pronto regresar a la actuación después de esta participación especial, y si no es en Azteca está abierta a otras opciones en momentos donde ya no existe el veto y ahora los actores pueden ir de una televisora a otra.