'Chente' Jr. cabalga al éxito

El intérprete se alista para presentarse el próximo 1 de noviembre en la arena del Palenque de las Fiestas de Octubre

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- Los años pasan, pero el amor por los escenarios siempre corre por la sangre. Al menos es así para Vicente Fernández Jr., quien se dice listo para volver a pisar el palenque de las Fiestas de Octubre, en una noche donde no estará en solitario en el escenario.

La cita con los amantes de la música vernácula y tradicional es el próximo 1 de noviembre, y es calificada por el propio Chente Jr. como la oportunidad perfecta para vivir una noche de tradición en una de las citas musicales con mayor historia en nustro país, como lo es la feria tapatía.

“Para mí es un honor. Las Fiestas de Octubre de Guadalajara son un icono entre las ferias y fiestas de nuestro país, pero en lo personal me significa más, porque acudir a estas fiestas, de donde yo nací, donde está mi entorno, mi familia y donde tantos años estuvo mi padre y Alejandro, es para mi muy emotivo”.

El cantante agrega que otra motivación para disfrutar la velada es que “para mí es continuar con la tradición de que los Fernández traigan música a la gente y buscar un lugar en su cariño, todo eso me emociona y estoy muy feliz de pisar este escenario.”

Dinastía y buena fe

Fernández Jr. no será el único en pisar el ruedo de las fiestas esa noche. En la velada estará acompañado por Jesús “El Flaco” Elizalde y Francisco “el Gallo” Elizalde. El acercamiento se dio directamente y Vicente no dudó en aprovechar la oportunidad de hacer lo que tanto disfrutan: Cantar.

“Me llamaron y no dudé. Este tipo de cosas ahora son tendencia, lo puedes ver en colaboraciones de videoclips u otro tipo de grabaciones. Así es como se dio esta idea. Al principio no sabía con quién iba a participar, pero cuando me dijeron me puse muy contento. Son muchachos que yo conozco muy bien y llevé buena relación con su padre.”

El evento promete ser un buen espectáculo para quienes asistan y Vicente destacó que puede que haya sorpresas, de los que dio algunas pistas. “A los amigos de EL INFORMADOR les hacemos una atenta invitación al concierto del 1 de noviembre, de parte mía y de los hermanos Elizalde. Puedo decirles que la van a pasar muy bien. Yo he hecho últimamente shows con caballo o sin caballo, solo en el escenario y gracias a Dios me ha ido muy bien. También canto con banda y mariachi, así que no se lo deben perder.”

Cabe señalar que los conciertos del 1 y 2 de noviembre (este último protagonizado por Pablo Montero y Alejandra Orozco) serán de carácter altruistas, pues lo recaudado en taquilla será destinado a la beneficencia, en pro del Hospital Civil y los trasplantes.

Vicente Fernández Junior enfatiza que esto es importante, pues “nosotros vemos la oportunidad de regresar al público un poco de lo mucho que nos da dado, a través de labores altruistas. Es importante este tipo de acciones y siempre estamos atentos en lo que podamos ayudar”.

AGENDA LLENA

Hace la maleta

El cierre de año pinta intenso para el hijo mayor de Vicente Fernández, pues anunció que tiene programadas entre 35 y 40 fechas en la Unión Americana “donde me voy a presentar con caballo. Nos hicieron favor de llamarnos y aún estamos cuadrando fechas, pero esto ya está amarrado, gracias a Dios.”

También adelantó que pronto tendrá un tema en radio, pues Gilberto Gless le hizo favor de arreglarle una de sus composiciones, lo que dice será una sorpresa para quienes lo siguen.