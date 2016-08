Astrólogo tapatío predijo la muerte de Juan Gabriel

Hace un año, José del Pilar platicó con el cantante y le dijo que fallecería de un infarto de no modificar su ritmo de vida

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2016).- El mundo vive con tristeza el deceso de Juan Gabriel. Su legado es ya un referente para las nuevas generaciones. Y aunque su muerte tomó por sorpresa a la audiencia, para él, el tema ya le era “familiar”. En agosto del 2015, en la Ciudad de México, el astrólogo tapatío José del Pilar Ramírez —con experiencia de más de tres décadas en la astrología científica y quien ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en España— se reunió con el cantante para hablar de su carta astral que le había realizado previamente a petición del equipo de trabajo de “El Divo de Juárez”.

José del Pilar le externó a Juan Gabriel que debía parar su tren de vida y enfocarse en su salud y la administración de su economía. En un principio, Juan Gabriel tomó en cuenta los comentarios de Del Pilar; sin embargo, después continuó con su agenda apretada y perdió el contacto con José cuando éste ya le había advertido en esa reunión —de más de cuatro horas— que de no cuidarse, podría sufrir de un paro cardíaco.

“Una de las cosas que le comenté es que tenía un paso planetario en esta etapa de su vida, muy fuerte, el más fuerte que es el paso de Plutón sobre su Sol y eso nos indicaba que si él no paraba el carro de la intensidad de vida que llevaba, no iba a poder avanzar más. Le indiqué que si quería pasar esa transformación tenía que detenerse, pues no le quedaban más de dos años de vida”.

José asegura que cuando el intérprete escuchó esta noticia se entristeció, pero que a la vez su cara fue de resignación. “Como diciendo, ‘si me tiene que tocar, me toca’. Yo le leí los ojos, le vi la mirada diciéndome que seguiría con su carrera. Sus palabras fueron: ‘si tiene que ser así, que así sea’”.

José del Pilar prevé que pronto habrá muchas discrepancias con el tema de la herencia de Juan Gabriel; agrega que ya hay muchos saqueos por parte de sus allegados. También, vislumbra que habrá varios homenajes no sólo en México y que su música trascenderá al paso del tiempo, convirtiéndose en un clásico, caso similar a The Beatles.

Finalmente, aseguró que Juan Gabriel era muy aprehensivo de lo que se decía de él, por eso no era afecto a estar en los medios de comunicación, pues había temas que lo lastimaban.

PERFIL

Trayectoria de José del Pilar

El astrólogo José del Pilar es originario de Guadalajara, pero la mayor parte de su vida y formación dentro de la astrología fue en Europa, vivió 32 años en España —específicamente Madrid—. “He hecho astrología científica, he estudiado en escuelas y universidades de Madrid, Londres, París, Bélgica e India. En España tengo abierto un despacho que es una consultoría y desde ahí tengo desde empresarios hasta artistas a los que asesoro”.

Actualmente, vive en Guadalajara, porque aquí se encuentra su familia, pero continuamente está viajando. Durante 20 años, José fue asesor del barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, un importante empresario y coleccionista de arte quien fue esposo de Carmen Cervera quien en su juventud fue Miss España.

Restos de 'Juanga' regresan a México

Los restos de 'Juanga' fueron trasladados anoche al Aeropuerto de Los Ángeles y, tras dos horas de trámites, fue llevado en su avión privado a El Paso Texas para luego, en carretera, llegar a Ciudad Juárez. Juárez y la Ciudad de México lo esperan para rendirle homenajes, y Michoacán, para que descanse junto a su madre.

Vergara confirma concierto en honor a 'Juanga'

El empresario y propietario de las Chivas, Jorge Vergara, confirmó ayer que el concierto llamado “Juan Gabriel y sus amigos” se llevará a cabo el próximo sábado 3 de septiembre en el estadio del Rebaño. Vergara destacó que el evento contará con al menos 10 amigos del compositor. Asimismo, aclaró que aquellos que quieran ir por su reembolso, puedan acudir a las taquillas del estadio.

TV Azteca retransmitirá serie

Ante el deceso del cantante Juan Gabriel, TV Azteca anunció que retransmitirá su serie biográfica, “Hasta que te conocí”. Justo el domingo, el día en que murió “El Divo de Juárez”, se transmitió en Azteca el último episodio de la producción. A partir de ayer, a las 22:30 horas, comenzará a transmitirse la serie por Azteca Trece, de nueva cuenta.

TOMA NOTA

Testamento y monto de la herencia

Juan Gabriel actualizó su testamento en 2015, se sabe que la herencia será repartida entre sus cuatro hijos, siendo el albacea Iván Gabriel, su hijo mayor. El monto a repartir es de 30 millones de dólares, además de 16 de sus propiedades, cuyo valor supera los 100 millones de pesos. Los beneficiados también tendrán derechos sobre las regalías de su legado musical: mil 800 canciones compuestas y más de 100 millones de copias de discos vendidos, sin contar lo discos que ha producido. También existe un rancho en Santa Fe, Nuevo México, que está en venta y se está valuado en dos millones 950 mil dólares.