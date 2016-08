Ximena Sariñana manifestó su profunda tristeza por el deceso de 'Juanga'

La cantante expresó sus condolencias a los deudos de la familia de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2016).- Con profunda tristeza, la cantante Ximena Sariñana lamento la muerte de Juan Gabriel, con quien quedó pendiente la grabación de un video, que ilustraría el dueto que hicieron juntos.

En entrevista, expresó sus condolencias a los deudos de la familia de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel.

"Nosotros hicimos un dueto, aunque nunca tuvimos la oportunidad de conocernos, se supone que sería en unas semanas cuando platicaríamos de todo, y bueno, ya no se dio la fecha", explicó la cantautora.

Comentó que al parecer su colaboración fue de las últimas que realizo el "Divo de Juárez", quien falleció a la edad de 66 años en Estados Unidos.

"La noticia me cayó como balde de agua fría, porque ya no tuve la oportunidad de conocerlo en persona; además de que varias amigas cercanas que lo conocieron me decían que no sólo era un gran músico, sino una excelente persona".

"Era muy importante dentro de la música, evidentemente se nos fue uno de los más grandes de la música mexicana", puntualizó Sariñana, quien fue invitada por el equipo de Juan Gabriel para ser parte de esa producción".

