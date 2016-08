Angélica María recuerda a Juan Gabriel como enamoradizo y glotón

'El divo de Juárez' le dedicó en 2014 en el Teatro Nokia de Los Ángeles la canción 'Abrázame muy fuerte'

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (29/AGO/2016).- La actriz y cantante mexicana Angélica María lamentó hoy la muerte repentina de su amigo y compatriota Juan Gabriel, al que recordó más como un ser humano divertido, soñador, enamoradizo y glotón.

"Era muy divertido, lo conocí muy jovencito y era muy soñador y enamoradísimo, siempre estaba enamorado de distintas personas. De eso hablábamos mucho, y era muy glotón, nos poníamos a comer y a platicar", señaló.

En declaraciones a Univisión durante una visita a Miami, Angélica María contó que conoció a Juan Gabriel muy joven, cuando hacía coros para Enrique Guzmán, José José y ella misma. "Hasta nos pedía autógrafos", apuntó.

La amistad entre los dos creció, luego de que en 1974, de la mano de Juan Gabriel, Angélica María creó el estilo de la "Balada Ranchera" y grabó "Tú sigues siendo el mismo", que resultó todo un suceso porque se tocaba en estaciones rancheras y de baladas.

Después siguieron otros éxitos como "Me gusta estar contigo", "Las palomas", "Dónde estás, vidita mía", "Te quise olvidar", "Te busco, te extraño" y "Otra vez vuelvo contigo", la mayoría de Juan Gabriel.

"El vacío que él deja nadie lo va a llenar, llegará algo distinto y alguien muy bueno también, pero éste lugar que él deja no", apuntó Angélica María.

La actriz recordó que tras mucho tiempo de distanciamiento, durante uno de sus conciertos, "El divo de Juárez" le dedicó en 2014 en el Teatro Nokia de Los Ángeles la canción "Abrázame muy fuerte".

"Hacía mucho que no nos veíamos, me tomó la mano, se hincó y me abrazó muy fuerte. Los dos sabíamos el significado de esa canción", señaló.

"Que se haya hincado, y tomarme de la mano y sentir su cariño y amor, eso lo voy a recordar toda la vida", agregó.

"Me llevo al muchachito enamorado del amor... yo le llevo seis años, tengo 71. Teníamos más o menos los mismos sueños románticos, entonces hablábamos del amor de quienes nos íbamos a encontrar, esos son los recuerdos más lindos e inocentes que tengo de él", afirmó.



