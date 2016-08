A Juan Gabriel le debo haberme dedicado a cantar: Julio Preciado

'Oh Carolina' y 'Brindo esta copa' fueron los temas que le dio 'El Divo de Juárez'

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2016).- Julio Preciado describió como una noticia muy lamentable, tanto para él como para su familia, el enterarse de la muerte de Juan Gabriel, una persona a quien estimaba mucho y que incluso se hicieron compadres.

Hace 16 años, Juan Gabriel aceptó ser padrino de bautizo de la hija de Julio, Yuliana, y hoy la familia Preciado lamentó el deceso del cantante michoacano.

"Ha sido una noticia difícil de asimilar, nos pegó a toda la familia y yo le comentaba a mis hijos que a pesar de que lo veía con sobrepeso, lo veía bien y pues es un golpe duro para todos".

Preciado aceptó que debido al trabajo de ambos, estuvieron distanciados, pero su hija sí tenía comunicación con su padrino a través de las redes sociales.

El intérprete se sinceró y al hablar sobre lo que Juan Gabriel significó en su vida profesional dijo: "Si hay una persona que es culpable de lo que es hoy Julio Preciado en la música fue Juan Gabriel".

Agregó que su compadre lo motivó y le presentó a la gente de BMG Ariola, para negociar su salida de Banda El Recodo.

"Él me motivó para que me convirtiera en solista, tenía todo su apoyo y vino a avalar la firma del contrato cuando firmé con BMG y luego tener el orgullo de que sea mi compadre y que me haya dado dos temas inéditos, que fue una distinción de la que podemos estar orgullosos muy pocos, fue un privilegio y con todo eso me faltaría vida para poder pagarle".

Los temas que Juan Gabriel le dio a su compadre son "Oh Carolina" y "Brindo esta copa".

El cantante mazatleco, comentó que su hija Yuliana está triste por la muerte de su padrino.

"Sí está triste, ayer compartió una foto de su bautizo con todos sus amigos y pues recibió muchos comentarios de la gente mandándole lindos mensajes. En ese entonces yo no lo hice para ganar publicidad, hace 16 años no había aún redes sociales y lo hicimos con un bajo perfil y así siempre lo mantuvimos, no teníamos necesidad de andar presumiendo ese tipo de cosas".

Sobre el mayor recuerdo que Julio tuvo de Juan Gabriel, dijo que fueron tantos que se podía pasar horas y horas hablando de anécdotas y charlas que tuvieron.

"Son muchas cosas, nos faltaría tiempo, pero el día que aceptó ser mi compadre me dijo: ´Qué pretexto le pongo, yo en diciembre descanso, yo no trabajo, así que no tengo excusa para negarme y lo voy a hacer de buena manera´, y pues con eso me mató, con su manera de ser entre la seriedad y la broma, como siempre lo fue él".

