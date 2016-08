Critican a 'El Bronco' por canción favorita de 'Juanga'

El gobernador de NL asegura que la que más le gusta es el cover de Creedence 'Gracias al Sol'

MONTERREY, NUEVO LEÓN (29/AGO/2016).- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se sumó a las muestras de pesar por la muerte del cantautor, Juan Gabriel.

Sin embargo, fiel a su estilo, desató una gran polémica en las redes sociales, pues al compartir la canción que aseguró más le gusta del "Divo de Juárez", señaló el cover de Creedence Clearwater Revival "Have You Ever Seen The Rain" (Gracias al Sol).

A través de su página de Facebook, Rodríguez Calderón publicó el mensaje, "Una estrella más en el firmamento, Juan Gabriel, gracias por regalarnos tu talento 1950-2016. A Jalar que se ocupa".

Agregó que con la partida del juarense, "queda un gran vacío en los corazones de muchos mexicanos, pero gracias a su legado y su gran historia, formará siempre parte de nuestros cantantes mexicanos".

En otro mensaje alusivo a la muerte del cantante y compositor, publicó, "les dejo esta canción que en lo personal me gusta mucho (un enlace con el video de Have You Ever Seen The Rain), ¿cuál era su canción favorita de Juan Gabriel?".

Esto desató una serie de críticas al mandatario estatal, pues comentaron, con tantas canciones bonitas que compuso el cantautor, "El Bronco" se puso a escoger una que ni es suya y además fue escrita originalmente en inglés.

Mary Velázquez señaló, "esa es un cover de Creedence, no es de Juan Gabriel. Qué pasa gobernador", mientras Alfredo González responsabilizó a los empleados que Jaime Rodríguez tiene como responsables de sus redes sociales.

Carlos Daniel MG expuso, "Bronco, es que es un ídolo mexicano, con cantidad de canciones, es casi una falta de respeto a su memoria que pongas esa la verdad, pero pues cada quien". Ante las descalificaciones a sus críticos y muestras de apoyo al gobernador, Rubén Amaro Michel, dijo, "él se puso de pechito, que aguante vara".

Y hubo quienes le reprocharan poner atención a la muerte de Juan Gabriel, y no a los problemas de la entidad.

Ante los embates en su contra, "El Bronco" se defendió: "raza, yo solo quería compartirles una de mis canciones favoritas Que aunque sea un cover me gusta mucho, los invito a compartir la canción que más nos gusta, no importa cuál sea, pero sin criticar a los demás, cuídense.

