Muere el actor Gene Wilder, astro de 'Willy Wonka'

El intérprete falleció por complicaciones derivadas del Alzheimer que padecía

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (29/AGO/2016).- El actor estadounidense Gene Wilder, muy conocido por sus papeles en comedias como "The Producers" (1967) y "Young Frankenstein" (1974) y sus clásicas colaboraciones con Mel Brooks, falleció hoy a los 83 años en su casa de Stamford, en el estado de Connecticut (Estados Unidos).

Su sobrino Jordan Walker-Pearlman dijo hoy al medio especializado Variety que el famoso intérprete falleció por complicaciones derivadas del Alzheimer que padecía.

Director, productor y guionista, además de actor, Gene Wilder (Milwaukee, 1933) triunfó en Hollywood gracias a sus roles cómicos en películas tan populares como "The Producers" (1967), "Willy Wonka & the Chocolate Factory" (1971), "Young Frankenstein" (1974) y "Blazing Saddles" (1974).

Gene Wilder nació como Jerome Silberman en una familia de inmigrantes de origen ruso y comenzó su trayectoria como intérprete en los años 60 en Broadway.

Su debut en el séptimo arte llegaría con un pequeño papel en la cinta de culto "Bonnie and Clyde" (1967), dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway.

Ese mismo año comenzó su fructífera colaboración en el mundo del cine de comedia con el director y actor Mel Brooks gracias al filme "The Producers" y Wilder, que fue dos veces nominado al Óscar, alcanzaría su periodo de mayor popularidad en los años 70.

También probó suerte en la dirección y se estrenó como realizador en "The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother" (1975), a la que siguieron las películas "The World's Greatest Lover" (1977), "Les séducteurs" (1980), "The Woman in Red" (1984) y "Haunted Honeymoon" (1986).

El actor se casó a lo largo de su vida en cuatro ocasiones y su actual esposa era Karen Boyer, con quien contrajo matrimonio en 1991.