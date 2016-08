Restos de Juan Gabriel permanecerán unos días en Los Ángeles

Fanáticos corean sus éxitos afuera de la funeraria Malinow & Silverman Mortuary

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (29/AGO/2016).- Los restos de Juan Gabriel descansan en una funeraria en el suroeste de Los Ángeles, donde permanecerán por varios días, se calcula que entre dos y tres, dijo el lunes la policía de Los Ángeles.

Decenas de personas corearon muchos de sus éxitos afuera de la funeraria Malinow & Silverman Mortuary y pedían verlo para darle un último adiós, pero el portavoz de la policía de Los Ángeles Pedro Muñiz dijo que "a este punto" eso no será posible.

"Pedimos que si la gente va a venir aquí, que se porte conforme a las leyes", dijo Muñiz.

El cadáver fue trasladado a la funeraria sin necesidad de una autopsia, de acuerdo con el forense del condado de Los Ángeles. El ícono de la música popular mexicana murió el domingo por la mañana en su residencia de la ciudad de Santa Mónica, dos días después de haber dado su último concierto en Inglewood, California. Tenía 66 años.

A la funeraria llegó el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, y un primo lejano del artista que dijo que venía de México y esperaba reunirse con sus familiares.

"Estoy terriblemente triste. Es una gran pena para todos", dijo Armando Alamillo Valadez antes de ingresar a la funeraria.

John Kades, jefe de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, dijo que no podían decir cuál fue la causa del deceso porque aún no han firmado su certificado de defunción, pero comentó que "debido a su historial médico, él no necesita una autopsia". En abril de 2014 Juan Gabriel fue hospitalizado por una neumonía tras un concierto en Las Vegas. En esa ocasión recibió cuidados intensivos y muchos temieron que no pudiera sobrevivir.

