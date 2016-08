Juan Gabriel era ícono y superestrella: prensa de EU

The New York Times señala que Juanga es una de las más grandes estrellas de la música latina

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (29/AGO/2016).- Con calificativos de "ícono" y "superestrella" la prensa en inglés de Estados Unidos se hizo eco de la muerte del cantautor mexicano Juan Gabriel y destacó su influencia en la música latina y su legado para el mundo.



"Su música es un legado para el mundo", tituló la nota sobre su fallecimiento a los 66 años el diario The Washington Post.



El periódico resaltó la habilidad de "El Divo de Juárez" para mantener el ritmo de los géneros cambiantes, y combinar una sensibilidad pop contemporánea con la música tradicional mexicana.



"Juan Gabriel era un populista en el fondo con canciones centradas en los dramas cotidianos de la vida y el amor", pero también era conocido por su "espíritu de colaboración" con muchos artistas, apuntó.



"Era un ícono del mundo de la música latina", destacó a su vez el diario The Miami Herald al señalar que "sus baladas sobre el amor y el desamor y melodías de mariachi se convirtieron en himnos en toda América Latina, España y entre los hispanos de Estados Unidos".



A su vez el diario The New York Times señaló que Juan Gabriel a pesar de que contaba con estatus de ícono, era uno showman activo.



"Se estableció como una de las más grandes estrellas de la música latina y a unas horas de su muerte todavía ofreció un espectáculo de alta energía", resaltó el cotidiano.



En el año 2000 una crónica del New York Times lo comparó con Tom Jones, pues era travieso en el escenario, con una sonrisa burlona, un meneo de cadera ocasional y algunos pasos de baile, sorprendentemente agraciado.



Otros diarios hispanos como La Prensa de Nueva York titularon su primera plana "Amor Eterno", mientras que El Nuevo Herald de Miami publicó la nota en su portada.

