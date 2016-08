Juan Gabriel, un artista universal: Eduardo Magallanes

''Me duele en el alma y justo cuando se acababa de lanzar su más reciente material discográfico'', lamenta

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2016).- El productor y arreglista musical Eduardo Magallanes dijo que con la muerte de su gran amigo Juan Gabriel se va un grande de la música y un artista universal.

En entrevista telefónica, el productor dijo: "me duele en el alma y justo cuando se acababa de lanzar su más reciente material discográfico, 'Juan Gabriel vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes' y con su teleserie, que hoy curiosamente llega a su fin".

El productor afirmó que en su carrera como músico, no había un éxito más grande que el que había obtenido con Juan Gabriel. "Aún pienso que no es cierto, porque en alguna ocasión me externó que se quería ir como un grande y yo le dije: 'creo que me iré yo primero, pero ahora veo que se me adelantó".

Destacó que había planes para realizar otro disco, pero ya no será posible. Juan Gabriel deja un legado no sólo para la música mexicana sino para todo el mundo, porque él fue universal".

Con un nudo en la garganta, recordó que la producción 'Juan Gabriel vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes' fue largamente esperado, "porque con él se hacían las cosas con amor a la música, me siento orgulloso de haber sido parte de su vida artística, que descanse en paz".

