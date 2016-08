Reiteran disposición de Bellas Artes para homenaje a Juan Gabriel

El secretario de Cultura refiere que la familia del cantante no ha decidido el siguiente paso una vez que terminen los trámites en EU

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2016).- El secretario de Cultura federal, Rafael Tovar y de Teresa, refrendó que el Palacio de Bellas Artes está a la disposición de la familia del cantautor Juan Gabriel, para rendirle un homenaje una vez que sus restos lleguen a México.



En entrevista con Carlos Loret, indicó que aún "no se ha definido que Juan Gabriel pueda tener un homenaje en Bellas Artes; no se ha definido qué día y a qué hora" se podría llevar a cabo ya que continúan los trámites en Santa Mónica, Estados Unidos, donde falleció luego de dar un concierto.



"Seguramente será en esta misma semana, todo depende del traslado del cuerpo de Juan Gabriel, si será incinerado o lo traerán de cuerpo completo, y a qué ciudad lo traerán, porque había una intención de llevarlo a Ciudad Juárez", expresó Tovar y de Teresa.



El titular de la Secretaría de Cultura comentó que, obviamente, la capital del país no está descartada, "en la Ciudad de México el máximo recinto cultural que tenemos es el Palacio de Bellas Artes que está a la disposición de la familia, pero ellos serán lo que tomen la decisión".



Refirió que hasta ayer por la noche, la familia de Alberto Aguilera Valadez aún no tenía claro cuál sería el siguiente paso una vez que resuelvan todos los trámites en Estados Unidos, diligencias en las que apoya la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del consulado en Los Ángeles.



La víspera el funcionario federal dio a conocer que por instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto las puertas del Palacio de Bellas Artes están abiertas para rendir un homenaje al cantante y compositor mexicano, si así lo decide su familia.

