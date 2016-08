Los grandes pendientes de Juan Gabriel

El cantante pretendía construir un centro de espectáculos y grabar un nuevo disco: 'Los Dúo 3'

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2016).- Cada 40 segundos se escucha uno de sus temas musicales en la radio y la televisión de América Latina; además, sus videos registran 816 millones 132 mil 836 reproducciones en YouTube. Así de poderoso era Juan Gabriel, quien dejó una deuda con México, pues pretendía construir un centro de espectáculos y una escuela infantil de música que llevaría por nombre “Noa Noa”, en un predio de la Riviera Maya. De hecho, el 30 de abril de 2015, se realizó una ceremonia especial de colocación de la primera piedra del complejo, que se construiría con el apoyo del consorcio quintanarroense Grupo Lomas Travel.

El centro de espectáculos se ubicaría en el hotel Generations Riviera Maya, donde Juan Gabriel tenía un estudio de grabación y disponible una habitación con vista al mar cuando llegaba a descansar. El “Noa Noa” incluiría plaza gourmet para rendir tributo a la gastronomía mexicana y la Escuela de Música “Semjase” para pequeños en situación vulnerable, huérfanos o con familias monoparentales.

En una segunda etapa se proyectaba la creación de un museo del tequila y uno más del vino, entre otros atractivos turísticos. Queda pendiente en qué quedará este proyecto.

Otros planes de “Juanga” que quedaron inconclusos, fue la grabación de un disco sinfónico; el lanzamiento del disco “Los Dúo 3”, y la continuación de su gira “MeXXIco es todo”, con la cual recorrería al menos 15 presentaciones en diversas plazas de Estados Unidos, en lo que resta de 2016.

El Divo de Juárez”, que inició esta gira en Estados Unidos el pasado 19 de agosto en el Valley View Casino Center de San Diego, para rendir homenaje a su país del que siempre se manifestó orgulloso. Para cerrar agosto se presentaría en El Paso, Texas, e iniciaría septiembre en Tacoma, Washington (9); Fresno, California (11).

Sobre la tercera entrega de “Los Dúo”, en fechas recientes se había dado a conocer que Juan Gabriel realizaría un dueto con Gloria Trevi; así como con Yuridia. En un ámbito más internacional, trascendió que también incluirá un dueto con el cantante Rod Stewart.

Según el equipo de trabajo del cantautor, ambos artistas se dieron cita en un estudio de Estados Unidos, donde el rockero grabó varias estrofas de las canciones “Nada, nada, nada” y “Buenos días señor Sol”.

CURIOSIDADES PARA FANS

Antes de ser Juan Gabriel fue Adán Luna

• A la edad de 16 años debuta en el cabaret Noa Noa.

• Es el único artista que posee los derechos universales y totales de su obra intelectual.

• Antes de darse a conocer con el nombre de Juan Gabriel, durante sus inicios utilizó el nombre de Adán Luna; incluso, con ese seudónimo fue corista de Angélica María y Leo Dan.

• En encuesta con los lectores de EL INFORMADOR, éstos señalaron que sus tres canciones favoritas son “Amor eterno”, “Hasta que te conocí” y “El Noa Noa”.

• En 2013, aprovechó su gira por Venezuela para reunirse con el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro. Durante el encuentro en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, el “Divo de Juárez” le cantó las mañanitas al mandatario venezolano por motivo de su cumpleaños 51.

• Juan Gabriel siempre mantuvo cierto hermetismo en torno a su vida privada, pero se sabe que tiene cuatro hijos.

CRONOLOGÍA DE JUAN GABRIEL

• 1971

Realizó su primera producción, titulada “El Alma Joven”, con la cual consiguió su primer Disco de Oro. El disco incluía los temas “No tengo dinero”, el primer sencillo y hit de su carrera. Fue en ese año que decidió cambiar su nombre de Alberto Aguilera por el de Juan Gabriel.

• 1972

Realizó el programa “Estrellas musicales”, recibió su primer Disco de Oro y participó en el Festival OTI con los temas: “Uno, dos y tres” y “Será mañana”, que estuvieron en los primeros lugares de popularidad y se incluyeron en su segunda producción.

• 1974

Recibió el premio El Heraldo como Compositor del Año, y grabó un disco acompañado por el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Después grabó su cuarto álbum de baladas. Ese mismo año murió su madre, a quien más tarde le rindió un homenaje póstumo con el tema “Amor eterno”.

• 1975

Filmó la película “Nobleza ranchera”, también debutó en el Casino Royale y en el teatro Blanquita; además recibió el Discómetro de Mercado de Discos por las altas ventas de “Se me olvidó otra vez”.

• 1979

Participó en la película “El Noa Noa” y lanzó el éxito del mismo nombre, además de “He venido a pedirte perdón”. Asimismo, realizó con Rocío Dúrcal el disco “Súper éxitos de Juan Gabriel”. Al año siguiente realizó el álbum “Con tu amor” y se trasladó a Texas para estudiar inglés.

• 1985

La Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York lo nombró “El Artista Más Destacado del Año”, y en 1986 el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, instituyó el 5 de octubre como el ‘Día de Juan Gabriel’.

• 1990

Firmó contrato con BMG y ofreció tres conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Además, abarrotó la Plaza de Toros México. También lanzó al mercado su álbum doble “Juan Gabriel en vivo desde el Palacio de Bellas Artes”, el cual rompió récord de ventas.

• 2005

Fue acusado de evasión fiscal, por lo que solicitó un amparo. Asimismo, durante una de sus presentaciones sufrió una caída que le provocó la fractura de una mano, debido a lo cual tuvo que ser sometido a una cirugía.

• 2009

La trayectoria de “El Divo de Juárez” fue reconocida el 18 de diciembre, al inscribirse su nombre en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, donde además fue distinguido como Persona del Año. Su placa pesa más de 200 kilos y es la número 42 dentro del famoso paseo.

• 2015

Juan Gabriel, quien se caracterizó por ser un hombre auténtico, ofreció el 10 de mayo, en el Auditorio Nacional, un concierto histórico que duró seis horas 15 minutos. Un año después, lanzó el tema “Gracias al sol”, cover de “Have your seen the rain” de la agrupación estadunidense Creedence.

OPINAN EN TWITTER

Personalidades del espectáculo, la cultura y la política reaccionan en las redes sociales ante el fallecimiento de Juan Gabriel.

• Vicente Fernández

Cuanto me pesa la partida de Juan Gabriel. Un gran artista y un excelente ser humano.... QEPD

• Marco Antonio Solis

Mi paisano y hermano del firmamento de las letras y melodías Juan Gabriel nos dice hasta siempre desde el cielo.

• Pepe Aguilar

Me duele en el alma la noticia de mi querido amigo Juan Gabriel.

• Los Tigres del Norte

Despedimos a un ídolo de la canción latinoamericana. ¡Gracias Juan Gabriel!

• Paty Cantú

Gracias por tus consejos, son y seguirán siendo parte de mi forma de ver el mundo.

• Alejandro Fernández

Se nos fue un gran ídolo! Siento mucho esta pérdida para México y el mundo.

• Enrique Iglesias

Perdimos a uno de los artistas más grandes y talentosos de todos los tiempos.

• Ricky Martin

Q.e.p.d Juan Gabriel.

• Julieta Venegas

Ay ay ay ay no puede ser Querido Juan Gabriel, qué día más triste :(

• Guillermo del Toro

Un maravilloso compositor. Brillante.

• Gael García Bernal

Qué dolor, carajo. Las flores interminables hacían que sus canciones continuaran hasta lo grotesco (bello) del amor.

• Enrique Peña Nieto

Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país.

• Rafael Tovar y de Teresa

El Pdte me ha instruido abrir las puertas del Palacio de Bellas Artes para un homenaje a Juan Gabriel, si así lo decide su familia.

NUMERALIA

Las cifras del éxito

16 millones de copias vendidas de su disco más exitoso: “Recuerdos Vol. II”, lanzado en 1984.

1,800 canciones compuso el “Divo de Juárez”.

100 millones de copias vendidas por todos sus discos, de acuerdo con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (LARAS).

1,500 artistas y grupos de todo el mundo han interpretado sus temas.

75 millones de copias vendidas en trabajos producidos para otros cantantes.

66 álbumes conforman su discografía.

3 horas 40 minutos cantó en el Festival Viña del Mar, esta presentación ha sido la más larga en la historia del evento; esto ocurrió en 1996.