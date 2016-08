Juan Gabriel: De 'Amor eterno' y otros emblemas

El cantante tiene un repertorio de casi dos mil canciones que recorrieron el mundo

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2016).- Las canciones de Juan Gabriel han recorrido el mundo, además de haber sido uno de los más emblemáticos intérpretes de América Latina, fue un compositor cuyas letras dejaron de ser suyas para volverse universales.

México ha tenido a dos de los más grande cantautores de la música popular: José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, sin ellos no habría un folclor y una idiosincrasia que nos distinguen como nación.A propósito de su partida, lanzamos una pregunta en redes sociales, ¿Cuál es la canción más memorable de Juan Gabriel? En un universo de casi dos mil canciones que “El Divo de Juárez” tiene registradas –más la que debe tener sin registro– las opiniones son diversas, pero aquí dejamos las más comentadas.



1.- “Amor eterno”



Alberto Aguilera –“Juanga” – escribió esta canción cuando su madre murió. Si bien su relación nunca fue la más amorosa, cuando él se convirtió en estrella la protegió y le brindó todo lo necesario para que viviera más que dignamente. Desde entonces, esta canción es un himno que se escucha en los funerales, Día de las madres y cuando la nostalgia apremia.



2.- “Hasta que te conocí”



Una canción que habla de desamor y desdén, es uno de los temas más cantados en las parrandas y en las decepciones amorosas. Esta letra no sólo le da el nombre a su serie de televisión, también es una melodía que se ha reproducido en géneros tan distintos como el ranchero, la balada, la salsa y el reggaetón.



3.- “El Noa Noa”



“Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailaras toda la noche ahí”. Una canción que habla de la aceptación a través de ritmos movidos de la frontera. Una canción que se baila y se canta en bodas, quince años, bautizos y fiestas de ocasión. La canción es un homenaje a los centros nocturnos de Ciudad Juárez en tiempos donde el prejuicio y el machismo estaban en pleno apogeo.



4.- “No tengo dinero”



Juan Gabriel vivió muchas penurias antes de ser famoso, vivía en casas de amigos o señoras que le tomaban cariño como si fuera un hijo para ellas. A veces no comía y hasta por un malentendido fue a dar a la cárcel de Lecumberri. Pero el tiempo le sonrío y cuando grabó su primer disco esta canción fue su primer hit en la radio nacional.



5.- “Se me olvidó otra vez”



Esta canción es otras de las creaciones que más han sido interpretadas por otros cantantes, Maná le dio su propia versión y también se ha convertido en un referente de las rupturas amorosas y el despecho, es parte del sundtrack de América Latina.



6.- “Te lo pido por favor”



Un fenómeno similar con “Se me olvidó otra vez”, es “Te lo pido por favor”, otra de las canciones más importante de Juan Gabriel que tuvo aire fresco con la interpretación de Jaguares. Pero no sólo ha sido interpretada con rock, también con salsa, reggaetón y claro, mariachi.



7.- “Querida”



En una faceta más instrumental, Juaga demostró que no sólo las rancheras le salían bien “Querida” era un declaración de amor, una invitación al romance. "Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa".



8.- “La diferencia”



Un tema bravío es “La diferencia”, canción que en voz de Vicente Fernández se volvió en un icono de nuestra idiosincrasia. Un buen tequila y una decepción amorosa para brindar por la vida.



También las escribió “Juanga”



“Te sigo amando”, “Así fue”, “Caray”, “Siempre en mi mente”, “Yo te recuerdo”, “La farsante”, “Ya lo sé que tú te vas”, “Debo hacerlo” y un sinfín de melodías son parte de la memoria colectiva. Pero también ha habido canciones que a lo mejor no sabías que eran de Juan Gabriel como “Lo pasado pasado” que hizo éxito José José, “Gracias a Dios” en voz de Thalía, “De mí enamórate” con Daniela Romo, “Tú sigues siendo el mismo” con Angélica María, “Ya no me interesas” con Lucha Villa, “Inocente pobre amiga” con Lupita D’Alessio y “Por qué me haces llorar” con Lucia Méndez, entre muchas otras.

