John Fogerty lamenta muerte de Juan Gabriel

El vocalista del grupo Creedence Clearwater Revival expresó su sentir a través de sus redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2016).- John Fogerty, vocalista del grupo de rock Creedence Clearwater Revival, lamentó hoy el fallecimiento del compositor mexicano Juan Gabriel, quien murió hoy a los 66 años de edad en Santa Mónica, California.

"Mi corazón está triste y apesadumbrado porque Juan Gabriel ha fallecido. Juan es una leyenda en el mundo de la música latina y alguien a quien realmente admiro", declaró el cantante en su cuenta oficial de Facebook.

Señaló que el llamada 'Divo de Juárez' "ha escrito y grabado cientos de hermosas canciones y recientemente grabó una hermosa versión de mi canción 'Have your ever seen the rain', la cual amo", dijo Fogerty.

El cover de "Have your ever seen the rain", titulado "Gracias al sol", fue el más reciente hit de Juan Gabriel y está incluido en el álbum tributo a la afamada banda estadounidense con exponentes latinoamericanos, bajo el título "Quiero Creedence".

Además del fallecido cantante mexicano, participan Enrique Bunbury, Andrés Calamaro, Juanes, Los Lobos, entre otros.

Fogerty aseguró que había hablado con el cantante mexicano para interpretar juntos la canción y que esperaba tener una "nueva amistad con este hombre increíblemente talentoso".

"Que dios te bendiga, Juan", finalizó Fogerty en su mensaje en la red social.

