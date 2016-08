Los grandes medios internacionales despiden a Juan Gabriel

Con perspectivas diferentes, la muerte del Divo hizo eco en el mundo

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2016).- La muerte de un divo no podría pasar desapercibida, menos aún la del excéntrico 'Divo de Juárez'. Una noticia que impactó no sólo al ámbito nacional sino que también llegó a oídos internacionales: Juan Gabriel falleció a los 66 años.

Cada uno con una perspectiva diferente, cada uno con una pertenencia menor pero no por ello una importancia diluida. Los medios internacionales, especializados y no especializados, dieron eco del fallecimiento de una de las figuras más importantes de México, de quien fuera considerado uno de los cantautores más prolíficos de nuestro país.

Por ello, era de esperarse que el diario británico “The Guardian” lo tildara de “legendario” en su titular y que lo calificara como el “Elvis latino” que salió de un orfanato a vender millones de discos, adjetivo que diera Juanes hace un par de años. De igual manera lo hizo el medio especializado Variety, que también destacó la carrera que el intérprete realizó y el cambio de nombre que se hizo a los 21 años.

De igual manera el medio digital estadounidense The Huffington Post colocó el calificativo de “Ícono” al personaje creado e interpretado por Alberto Aguilera Valadez, algo muy similar a lo que hizo el medio especializado The Hollywood Reporter, que lo identificó como “Superestrella” y como alguien que modernizó su carrera impresionantemente.

Por su parte, la BBC dedicó algunos párrafos en su portal web, donde además resaltó la obra cinematográfica de Juan Gabriel. Mientras que The Washington Post retomó aquella palabra que muchos utilizaron y que tan bien describe el trabajo del michoacano: “Su música es un legado para el mundo”.

El New York Times destacó los grandes logros y récords impuestos por Juan Gabriel a lo largo de su carrera y de “estrella” no lo bajó en su portal. Por obvias razones Billboard no lo podía dejar fuera y resaltó que la “superestrella” en 2015 estuvo en el lugar número 18 de su lista de generadores de dinero, justo detrás de Ed Sheeran, además que una semana antes de su muerte, su último álbum “Vestido de Etiqueta: Por Eduardo Magallanes” debutó en la posición 1 de la lista Billboard de Álbumes Latinoamericanos.

EL INFORMADOR / JONATHAN ALCARAZ