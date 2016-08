Rihanna inaugura los Premios MTV

La cantante interpretó un popurrí de éxitos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (28/AGO/2016).- Rihanna inauguró la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales interpretando un popurrí de éxitos en un traje rosado que combinó con sus bailarinas y el escenario.

Cantó temas que incluyeron "We Found Love" y "Where Have You Been" ”permitiendo que la pista pregrabada hiciera la mayor parte del trabajo — el domingo en el Madison Square Garden en Nueva York, donde recibirá el premio Michael Jackson Video Vanguard. Rihanna actuará varias veces más durante la velada.

La noche incluirá sorpresas de Kanye West y Beyonce.

Horas antes del espectáculo, MTV confirma que Beyonce, la máxima nominada del año con 11 candidaturas, subirá al escenario. Con alas de ángel, plumas verdes y su hija Blue Ivy en brazos, llegó a la alfombra blanca acompañada por Sybrina Fulton, Lezley McSpadden y Gwen Carr, las madres de Trayvon Martin, Michael Brown y Eric Garner, entre otros. Estas aparecieron en videos de su álbum visual "Lemonade" y también comprenden Mothers of the Movement, mujeres de minorías que han perdido hijos a causa de la violencia.

West también podría encabezar titulares. En el 2009 saltó al escenario para arrebatarle el micrófono a la ganadora Taylor Swift y el año pasado pronunció un discurso de 11 minutos — tras haber sido presentado por la misma Swift” y anunció que se iba a lanzar a presidente de Estados Unidos en el 2020.

Su controversial video de "Famous", que incluye lo que parecen ser imágenes de West, Swift, Kim Kardashian y Donald Trump desnudos, está nominado a mejor video masculino y mejor video del año. "Formation" de Beyoncé, "Sorry" de Justin Bieber, "Hotline Bling" de Drake y "Hello" de Adele también se miden por el máximo galardón. Adele, sin embargo, no asistirá al evento, dijo su representante. Representantes de Drake y Bieber no respondieron emails en los que se les preguntó si estos asistirán o no.

Drake ganó el primer premio de la noche, a mejor video de hip hop, por "Hotline Bling". Puff Daddy, quien presentó el galardón, dijo que Drake estaba varado en tráfico.

Entre otros artistas que actuarían en los VMAs, como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés, estaban Britney Spears, Ariana Grande con Nicki Minaj, Future, Nick Jonas y The Chainsmokers.

Los presentadores incluían a Jimmy Fallon, Alicia Keys, Puff Daddy y los recientes medallistas olímpicos Michael Phelps y las gimnastas Simone Biles, Gabby Douglas, Laurie Hernández, Madison Kocian y Aly Raisman.

Las nominadas a mejor video femenino son Beyoncé, Adele, Rihanna, Sia y Grande. Por el premio al mejor video masculino compiten, además de West, Drake, the Weeknd, Bryson Tiller y Calvin Harris, nominado por "This is What You Came For", que coescribió con su exnovia Swift.

Coldplay, Desiigner, Fergie y Alessia Cara cuentan con múltiples nominaciones, mientras que David Bowie — quien murió a principios de año de cáncer — figura en los apartados de dirección, cinematografía, dirección de arte y edición por "Lazarus". El video musical, que lo muestra débil en cama con los ojos vendados, salió pocos días antes de su fallecimiento el 10 de enero.