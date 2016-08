'Lo que se ve no se juzga' y otras frases famosas de Juan Gabriel

En las letras de sus canciones y en entrevistas 'El Divo de Juárez' pronunció palabras que ya son parte de la vida diaria de los mexicanos

GUADALAJARA, JALISCO (28AGO2016).- "Lo que se ve no se juzga" es quizá la frase con la que más se le recordará a Juan Gabriel. Esta fue la respuesta del Divo de Juárez al periodsita Fernando del Rincón, cuando durante una entrevista le preguntó directamente sobre sus relaciones sentimentales.

Aunque textualemente la idea que compartío Juan Gabriel fue: ¿A usted le interesa mucho? Yo le respondo… Dicen que lo que se ve no se pregunta mijo.

En sus canciones, también se popularizaron otras perlas como las siguientes: Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos….- Lágrimas obligadas cada que suena la canción de Amor Eterno con un emotivo trasfondo familiar... Ahora será mucho más poderosa esa letra.

No tengo dinero, ni nada que dar.- Más de uno ha pretendido evadir deudas o dar justificaciones entonando la letra de esta canción de 1972.

No tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Whatsapp.- En meses recientes, Juan Gabriel decidió terminar con los rumores de su presencia en las redes sociales con esta frase.

Yo no nací para amar, nadie nació para mí….- En los momentos de mala suerte en los asuntos del corazón, muchos han recurrido a este verso de Juan Gabriel.

¡Vamos al Noa Noa, Noa Noa…!.- ¿Habrá algún fin de semana en el que no escuchemos esta canción?

¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?.- Una canción alegre, del álbum Gracias por esperar de 1994, que aliviana a cualquiera que se encuentre en una tribulación.

