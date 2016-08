Carla Estrada recuerda con nostalgia a Juan Gabriel

La productora señala que buscó al 'Divo de Juárez' para que pusiera voz a su telenovela 'Te sigo amando'

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2016).- Tras la repentina muerte de Juan Gabriel este domingo, Carla Estrada recordó con nostalgia cómo contribuyó al regreso del Divo de Juárez hace 20 años.

“Es una gran pérdida, hace un momento lo recordaba. Me siento triste, siento que era un hombre joven que artísticamente aún tenía mucho que dar y estoy muy consciente del gran acervo que nos deja”, dijo Estrada.

En entrevista, Carla recordó que tras los problemas que el cantante sufrió con su disquera y con Hacienda a mediados de 1996, ella buscó al cantante para que pusiera voz a su telenovela “Te sigo amando”.

“La primera vez que trabajamos juntos y como la telenovela ayudó a que su carrera resurgiera, creo que su gran regreso al medio fue precisamente con la canción Te sigo amando, despues de mil problemas que tuvo, creo que eso nos unió mucho, me hizo quererlo y admirarlo siempre”, detalló.

La productora, quien recuerda al fallecido artista como una persona muy alegre y comelona, explicó que fue a raíz de poner el tema a su telenovela, la relación entre ambos se estrechó y hasta logró que el cantante aceptara participar en el melodrama.

“Cuando comencé a grabar Te sigo amando, como durante diez días me hablaba en las noches para cantarme canciones que podrían estar en la telenovela y yo le decía que a quien le contará nunca me iba a creer, diario me cantaba, tenía serenata privada y al teléfono”, ahondó.

Aunque la última vez que estuvieron juntos fue hace unos años durante un reconocimiento que se les hizo en San Antonio, Texas, Carla añadió que fue hace seis meses la última vez que habló con Alberto Aguilera.

“La última vez que hable con él se encontraba en Guadalajara y hable para decirle que le había traído sus nueces que tanto le gustaban de Los Ángeles y quedamos de vernos pero por cuestión de agendas ya no se dio y al final ya no nos vimos”, acotó.

Juanga falleció este domingo y como reveló su amiga Silvia Urquidi, el cantante sufría problemas cardíacos desde hace un tiempo.

