Serie 'Hasta que te conocí' llega a su fin este domingo

La serie biográfica del cantante Juan Gabriel tendrá su desenlace este 28 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2016).- La serie "Hasta que te conocí", basada en la vida del cantautor Juan Gabriel, llegará a su fin este domingo, justamente el día que "El Divo de Juárez", falleció a los 66 años.

Juan Gabriel, quien en su última presentación en el Forum Inglewood de California, Estados Unidos, dijo "Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son", será recordado este domingo a través de su serie en televisión abierta su serie biográfica "Hasta que te conocí".



Dicha serie inició transmisiones en televisión abierta el pasado 10 de julio, y justo hoy que el cantante, compositor y productor que escribió más de mil 800 canciones, tendrá su desenlace este domingo.



En el capítulo final, que se transmitirá este domingo por Azteca Trece en punto de las 22:30 horas, Alberto Aguilera Valadez logra saborear las mieles del éxito y a su vez descubre que la fama no era como la imaginaba.



El cantautor, quien obtuvo fama con temas como "El Noa Noa", "Yo no nací para amar", "Amor eterno", "Abuso", "No discutamos", "Lo pasado, pasado", "Debo hacerlo", "Te lo pido por favor", "Así fue", entre muchas más, logró que sus temas fueran traducidos a diversos idiomas y fueron grabados en géneros como ranchero, balada, entre otros.



En el capítulo final de la serie Jaun Gabriel se enfrentará a un mundo desconocido para él y aprenderá que la soledad, las habladurías y las presiones son parte del precio que tendrá que pagar para consagrarse como figura musical.



El episodio también mostrará cómo Alberto se libera de las imposiciones en su entorno y sorprenderá a todos al tomar la decisión de llevar a cabo cambios radicales en su vida; en consecuencia, ganará admiración y aceptación para conseguir así el sueño que siempre persiguió.



"El Divo de Juárez" ha sido uno de los artistas más queridos y respetados de habla hispana que se encontraba inmerso en la gira "MeXXIco es todo Tour".



Juan Gabriel falleció este domingo a los 66 años en Santa Mónica, California, a causa de un infarto fulminante.



La periodista Mara Patricia Castañeda confirmó que el "Divo de Juárez" falleció a las 11:30 horas, hora de California, es decir, a las 13:30 horas de México, aproximadamente, en su casa de Santa Mónica, a causa de a un ataque fulminante al corazón.



Cabe señalar que el secretario de Cultura Rafael Tovar y de Teresa, a través de su cuenta de Twutter anunció que "abre las puertas de Bellas Artes para posible homenaje a #Juan Gabriel si su familia lo quiere".

+Lee más noticias sobre la muerte de Juan Gabriel