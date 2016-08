Pepe Aguilar conquista al Auditorio Nacional

Ante más de 10 mil fans reunidos, canta al ritmo del mariachi y la banda

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2016).- El cantante Pepe Aguilar regresó por sexta ocasión al Auditorio Nacional, donde armó una gran fiesta con un amplio recorrido por sus éxitos, así como los temas de su reciente material discográfico, "No lo había dicho".



Ante casi 10 mil fanáticos, el anfitrión mostró su versatilidad al interpretar cerca de 30 melodías tanto con mariachi, banda, ranchero, baladas pop y hasta cumbias con los que puso a cantar a los presentes.



El ganador del Grammy cumplió su promesa de enamorar a su público en este recital capitalino, que dijo, ya extrañaba, por lo que "emborrachó" de amor a todos.



"¡Qué chulada! Auditorio Nacional, qué bonito, qué orgullo estar aquí esta noche, la verdad ya los extrañaba, siempre estoy por todos lados, pero me gusta tocar aquí en la Ciudad de México, porque es un público exigente, un lugar histórico que es muy importante", declaró.



Asimismo, expresó que "todos los que vengan solos casi casi me comprometo a que salgan acompañados, los que ya lo estén se irán enamorados, ya avisamos en las cantinas del lobby que tengan tequila extra para las próximas dos horas y media", dijo en tono de broma.



Con el mariachi Zacatecano le rindió homenaje a su padre Antonio Aguilar, cuya silueta se mostró en dos pantallas en la pieza "Albur de amor", a quien indicó que ama, respeta, admira y cada día extraña más.



"Ojalá hubieran 100 mexicanos en este momento como él, la verdad, no sólo porque era mi padre, sino porque era muy congruente y eso es lo que falta en estos momentos, pedimos mucho, pero no damos casi nada", aseveró.



Agregó que su padre sí hacía sacrificios, por lo que ponía su dinero y esfuerzo en donde colocaba su palabra y su mayor fortaleza, mencionó, fue su amor por la familia.



"Eso me lo inculcó con mucha fuerza y ahora estoy tratando de hacer lo mismo con mis hijos de educarlos con algún respeto a sus raíces con un conocimiento a su origen, porque ahí está su fortaleza", platicó antes de invitar al escenario a la tercera generación Aguilar.



En primer lugar llegó Leonardo, quien hizo sonar "El barzón" y "Te irá mejor sin mí", para después cederle el espacio a su hermana Ángela quien cantó el tema de desamor "De mí enamórate", así como "Y lo busqué", junto a su prima Majo Aguilar.



"Chancla", "Por una mujer bonita", "Recuérdame bonito", "Chaparrita de mi vida", "Mi credo", fueron algunos de los cortes que incluyó esta presentación.



Algunos fans se levantaron para bailar con varios temas, incluido un popurrí de Vicente Fernández con temas como "Aquí entre nos", "Lástima que seas ajena" y "Hermoso cariño".



Fue así como continuó esta reunión con nuevas versiones de algunas canciones, otras interpretadas en versiones acústicas con lluvia de papeles y globos, momento en el que Pepe Aguilar no dejó de interactuar y animar a sus seguidores.



"El mejor invento de Dios son las hermosas y benditas mujeres", indicó, el intérprete antes de presentar a los hermanos Mauricio y Francisco Durán, integrantes de la banda chilena Los Bunkers, quienes han estado tocando con Aguilar desde que hizo el MTV Unplugged y que además ayudaron en la producción de su reciente disco.