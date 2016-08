Farruko anuncia colaboración con Espinoza Paz

Presenta un tema a dueto, una mezcla de regional mexicano y reggaetón

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (28/AGO/2016).- Luego de trabajar al lado de los mexicanos Alejandra Guzmán y Luis Coronel, el reguetonero Farruko presentará un tema a dueto con Espinoza Paz, el cual anhela le abra las puertas de este país para expandir su música.

"Ya empezamos a grabar la canción, pero aún no la terminamos. Fue compuesta por Espinoza Paz, él me envió un esqueleto de la música para que yo le metiera mi onda y mi flow, a fin de lograr la fusión del género regional mexicano con el reggaetón", reveló a en entrevista en el Gibson Guitar Showroom.

La idea fue desarrollada por ambos en el estudio. Espinoza Paz ya montó su voz y cuando Farruko coloque la suya, el tema estará listo para masterizarse.



"La letra habla acerca de una mujer que estuvo contigo, te rompió el corazón y ahora quiere regresar, pero ahora tú le dices que no. Es algo muy común en cuestiones del amor, por lo que creo que la gente se identificará", explicó.



Farruko anhela que el tema, todavía sin nombre definido, sea el primer paso que lo ingrese de manera importante a México. A él seguirá el concierto que el 9 de octubre próximo ofrecerá en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, como parte de "Farruko visionary world tour".



"En México les gusta el reggaetón, pero quiero que le guste a más personas, no sólo a los de clase baja o la media, voy con los de la alta. Quiero que todos se pongan a bailar y a gozar", destacó.



Para el reguetonero, México es un trampolín en la carrera de cualquier intérprete y anhela que también lo sea para él, pues desea que, a través de su público, él pueda dar a conocer su música en otros continentes y regiones más recónditas.



"Al público mexicano lo necesitas para ser alguien en donde tú quieras, son un icono en la música latina, tienen el corazón que cualquier artista necesita y la credibilidad en el mundo entero, su respaldo es fundamental, si tienes fanáticos en México, los tienes en todo el mundo.



"Una de mis metas es llegar a ser una leyenda en la música y sé que con su apoyo, con mi trabajo, mi talento y mi esfuerzo constante, lo puedo lograr".



El cantante de éxitos como "Sunset" y "6 AM", nació hace 25 años en Bayamón, Puerto Rico. Su nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado, pero se hace llamar Farruko porque es un apodo que su bisabuelo le puso su padre.



"En el barrio todo el mundo le llamaba así a mi papá y cuando yo nací, automáticamente me convertí en Farrukito. Así me decían en la escuela, la familia y todos de donde yo vivía; entonces, decidí dejármelo, pero no en diminutivo, pues ya no era un niño", indicó.



La crítica especializada lo define como un "fenómeno musical" debido a su versatilidad y él dice que lo hasta hoy conseguido se debe a que es un guerrero que no deja de luchar, que cada día busca algo mejor en lo profesional y lo personal.