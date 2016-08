Latinoamericanos buscarán León de Oro del Festival de Venecia

Participarán los chilenos Pablo Larraín y Chistopher Murray, el mexicano Amat Escalante, y los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat

MADRID, ESPAÑA (27/AGO/2016).- El próximo miércoles la isla del Lido, frente a la majestuosa Venecia, acogerá de nuevo el Festival de cine internacional de Venecia, que en su 73 edición contará con nombres de peso en la competición por el León de Oro, como Denis Villeneuve, Emir Kusturica, Terrence Malick o Pablo Larraín.

La historia de alienígenas de Villeneuve, "Arrival", protagonizada por Amy Adams, luchará por hacerse con el premio principal de la Mostra con la historia de guerra de Kusturica, "On the milky road", con Monica Bellucci, el documental sobre el universo de Malick o la visión del chileno Larraín sobre la figura de Jackie Kennedy, protagonizada por Natalie Portman.

No serán los únicos pesos pesados de una edición que cerrará el 10 de septiembre, fuera de competición, la nueva versión de "Los siete magníficos", en la que Denzel Washington, Chris Pratt o Ethan Hawke toman el relevo a Yul Brynner, Steve McQueen o Eli Wallach.

Pero antes se desarrollará una competición que se presenta fuerte, a priori, con otros grandes nombres como Wim Wenders, que buscará conseguir por segunda vez un León de Oro que ya se llevó en 1982 con "El estado de las cosas".

Esta vez el cineasta alemán llega con una adaptación de la obra del austríaco Peter Handke "Les Beaux Jours d'Aranjuez", sobre la conversación de una pareja en una noche de verano.

El veterano ruso Andrei Konchalovsky, de 79 años, participará con "Paradise", sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a través de tres personajes,

El estadounidense Damien Chazelle ("Whiplash") será el encargado de inaugurar el festival y abrir la competición con la esperada "La La Land", un musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, y su compatriota Tom Ford aparca momentáneamente su faceta de diseñador y presenta su segunda película, "Nocturnal animals", con Amy Adams en su segunda aparición en Venecia.

El cine latinoamericano estará bien representado.

Además de Larraín, competirán el mexicano Amat Escalante, con "La región salvaje", una historia sobre familia, amor, sexo, homofobia e hipocresía, y el chileno Christoper Murray con su ópera prima, "El Cristo ciego", sobre una revelación divina en el desierto.

Y completa el cuarteto hispano la coproducción hispano argentina "El ciudadano ilustre", de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Óscar Martínez como un premio nobel de literatura de regreso al pequeño pueblo en el que nació.

Por Francia estarán François Ozon ("Frantz"), Stéphane Brizé ("Une vie"), de Holanda Martin Koolhoven ("Brimstone") y de Italia Giuseppe Piccione ("Questi Giorni"), Roan Johnson ("Piuma") y Massimo D'Anolfi y Martina Parenti (con el documental "Spira Mirabilis").

El filipino Lav Díaz ("The woman who left") pondrá el toque asiático en una competición que se completa con dos filmes estadounidenses: "The Bad Batch", de la realizadora Ana Lily Amirpour, y "The light between oceans", de Derek Cianfrance, protagonizada por la pareja de moda del cine, Michael Fassbender y Alicia Vikander.

Son una de las presencias estelares de un festival que, fuera de competición, tendrá algunos de sus momentos más destacados.

Mel Gibson presentará, como realizador, "Hacksaw Ridge", mientras que Paolo Sorrentino llegará con los dos primeros episodios de su miniserie "The Young Pope", con Jude Law como el papa.



El venezolano Lorenzo Vigas -León de Oro 2015 por "Desde allá"- llevará a Venecia el documental "El vendedor de orquídeas", sobre la figura de su padre, el pintor Oswaldo Vigas, en una edición repleta de películas de este género.

También participan "Austerlitz", del ucraniano Sergei Loznitsa; "American Anarchist", de Charlie Siskel; "REM", de Tomas Koolhaas; "I called him Morgan!, de Kasper Collin, o "One more time with feeling", de Andrew Dominik sobre el músico Nick Cave.

Y no hay que olvidar que en esta edición habrá dos premios honoríficos a una carrera. El actor francés Jean-Paul Belmondo y el director polaco Jerzy Skolimowski recibirán un León de Oro cada uno, a propuesta del director de la Mostra, Alberto Barbera.

Todo ello en una edición que ha decidido cancelar la cena de gala de inauguración, que estaba prevista, como es habitual, para el primer día del festival, el miércoles 31, en señal de respeto por las víctimas del reciente terremoto en el centro de Italia.