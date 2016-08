Justin Bieber es demandado por dejar 'plantados' a sus admiradores

Los fans pagaron por una sesión para conocer y saludar a la estrella del pop, tras un concierto

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (26/AGO/2016).- Una mujer de Florida demandó al cantante Justin Bieber por dejar "plantados" a su hija y a otros de sus admiradores que pagaron por una sesión para conocer y saludar a la estrella del pop, tras un concierto.



Según la demanda, presentada en la Corte de Circuito del condado de Broward, Melissa Matthai exige una disculpa y el pago de daños por parte de Bieber, a quien acusa de negligencia tras violar la ley estatal de prácticas desleales y engañosas de comercio.



La demanda está relacionada con uno de los dos conciertos que el intérprete de "Sorry" ofreció en la Arena American Airlines de Miami, Florida, a principios de julio pasado.



En noviembre de 2015, Matthai pagó mil 856 dólares por ella y su hija Gabriela, una estudiante de 14 años de edad, para ver el espectáculo de Bieber. Además del concierto, sus entradas incluían una sesión para saludar al cantante.



Sin embargo, Bieber decidió en marzo pasado que no habría más encuentros cercanos con sus admiradores, al parecer después de un fallo de seguridad.



La compañía que organiza la gira de Bieber prometió reembolsar el dinero a las personas afectadas por la decisión del cantante, pero el abogado de Matthai, Scott Behrens, asegura que no le han pagado a su clienta.



"Los aficionados compraron estos boletos con meses de antelación con un claro entendimiento de que les gustaría conocer y saludar a Bieber. Ellos simplemente no obtuvieron por lo que pagaron", señaló el abogado en un comunicado.



Hasta el momento ninguna persona del equipo de Bieber se ha pronunciado sobre el caso.