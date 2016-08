'The Chamanas', una banda multicultural

La banda se presentará este sábado en el Street Music Live

(GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- En la industria musical mexicana se cree que sólo en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México nacen buenos proyectos musicales, sin embargo existe un agrupación que comienza a hacer ruido desde la frontera del país, con su mezcla de sonidos, se trata del grupo 'The Chamanas' quienes darán un show el sábado 27 de agosto en el Street Music Live.

The Chamanas es una fusión ambiental que va desde música ranchera, el huapango, pasando por lo norteño, la balada, cargado con sintetizadores, aderezado con una voz de grandes tesituras, o como simplemente le gusta llamarlo a Alejandro Bustillos "Pop Folklórico", integrante de la banda con quien charlamos, haciendo evidente lo increíble que ha sido la aventura de la agrupación.

Oriundos del límite del Paso, Texas y Ciudad Juárez Chihuahua, confiesan que ha sido un poco difícil darle salida al proyecto, ya que el hecho de vivir entre Estados Unidos y México complica los traslados a las grandes ciudades, aceptando que si bien la escena local en su ciudad ha crecido mucho, no hay esa gran infraestructura como la hay en la capital del país.

La visita que realizarán este sábado es especial, ya que además de ser su primera ocasión como banda, saben perfecto que los tapatíos son punto y aparte. "En Guadalajara hay mucha apertura, todo el tiempo quieren escuchar propuestas nuevas, por lo mismo estamos ansiosos de tocar para ellos y ver su reacción".

La historia de la agrupación es relativamente corta. En noviembre del 2014 se comenzaron a juntar y gracias a los covers "Purple Yellow Red and Blue" (Portugal. The Man), "Te juro que te amo" (Los Terrícolas) y "Regalo de reyes" (Cadetes de Linares), la banda se fue abriendo paso para coronarse con la publicación de su primer disco 'Once, Once'.

La cultura de ambos países está siempre presente."Somos pochos, usamos palabras pochas y eso se ve reflejado en la música que hacemos.Compusimos temas muy variados, rokeras, mariachi, bohemías, folklóricas, en inglés, en español, remembramos toda la música con la que crecimos, no quisimos dejar nada afuera, la mezclamos y nació el disco", comenta Alejandro.

El nombre 'The Chamanas' es la presentación más fiel de la culturalización a la que se refiere el músico, ya que está compuesto por el idioma inglés-español y pretende "curar y dar paz" con la tranquilidad de su estilo.

Recientemente se dio un cambio en la parte vocal de la banda, ya que Amalia Mondragón dejó el proyecto."Fueron diferencias creativas, la banda siempre debe ser prioridad y ella ya tenía algunos proyectos aparte", señala Alejandro dejando muy en claro que la relación terminó de forma muy amistosa. En su relevo entró Paulina Reza, quien participó en el tema oficial con que se recibió al Papa Francisco este 2016.

"A través de las redes sociales de los integrantes comenzamos a buscar quien sería la nueva vocalista y luego de escuchar varias personas, la última en audicionar fue ella, y decidimos que era la indicada. Trae toda la actitud, es alegre y carismática. Si aún no hay videos en la red donde se vean cantando en para que la gente se lleve la sorpresa en directo". sentencia Bustillos

Lo que viene

'The Chamanas' dará shows en Puebla, Ciudad de México, León, Monterrey y posteriormente se meterán al grabar su siguiente disco

Agéndalo

The Chamanas sabado 27

Street Music Live (Lopez Mateos Sur 134) A dos cuadras de La Minerva

21:00 horas.

Banda invitada Sayverse

Conócelos

Manuel Calderón, Héctor Carreón, Alejandro Bustillos, Fernando Fonseca y Paulina Reza.

Redes sociales

Facebook https://www.facebook.com/thechamanas/

Twitter https://twitter.com/The_Chamanas

El INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO