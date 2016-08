Britney Spears se confiesa en su 'Carpool Karaoke'

La 'Princesa del Pop' canta junto a James Corden en el famoso segmento

CIUDAD DE MÉXICO (26/AGO/2016).- Britney Spears fue la invitada de James Corden a su famoso segmento “Carpool Karaoke" en "The Late Late Show", donde además de cantar, la intérprete bailó, se caracterizó e hizo algunas confesiones.

Britney cantó junto a Corden temas como “Oops!, I Did It Again”, “Toxic”, “Womanizer” y “Make Me”, el primer sencillo de su nuevo disco, señala Variety.

Durante el viaje, la llamada "Princesa del Pop" aseguró que ama a los niños y que de ser posible tendría tres más, no sin antes "encontrar al hombre indicado".

Al preguntarle qué busca en un hombre, la cantante respondió: “Creo que he terminado con los hombres”, y aseguró que no volvería a casarse. “Puedo besar a alguien, pero no me volvería a casar, ya no creo en el matrimonio”, confesó.

Cuando llegó el turno de cantar "Baby One More Time", Spears y Corden se pusieron un atuendo parecido al usado en el video de dicho tema, y la cantante tuvo que aguantar la risa ante la apariencia de Corden.