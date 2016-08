Sebastián Zurita: el rockstar del futbol

'Juego de héroes' hará vivir al espectador la pasión del deporte en medio de una historia de amistad entrañable

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2016).- Casualidades o no, la vida está llena de azares, Sebastián Zurita no sólo es uno de los actores más prometedores del cine nacional, también es un amante de futbol, lo juega como aficionado tanto en México como en Estados Unidos. Y a sus manos llegó un proyecto cinematográfico en el que podía desarrollar dos de sus pasiones: la actuación y el juego, es así que ahora está entusiasmado por protagonizar “Juego de héroes”, cinta que llega hoy a la cartelera nacional.

La ópera prima de Pedro Álvarez Tostado desarrolla la vida de dos amigos de la infancia que se reencuentran en la adultez, uno es “Luis Guerrero” (Zurita) y el otro es “Carlitos”, quien es interpretado por Frank un motivador profesional del equipo del Pachuca y de otras instituciones deportivas.

En entrevista con EL INFORMADOR, Sebastián comparte que “llegó al proyecto por medio de un casting; me junté con el director, le presenté lo que había hecho y se convenció que la persona ideal era yo y empezamos a filmar, siempre he sido un deportistas; me encanta el futbol y también me había roto la rodilla (como su personaje)”.

En la cinta, “Luis” juega en el Pachuca por lo que la historia se desarrolla en La Bella Airosa y en las instalaciones del club deportivo. Para interpretar su papel, Sebastián entrenó en el club por más de un mes y ahí tuvo la oportunidad de conocer y convivir con Frank y así generar la química que se necesitaba en pantalla. El director estaba buscando quién haría el personaje de “Carlitos” —un joven con discapacidad motriz— y fue el Pachuca quien recomendó a Frank.

“Lo más importante en películas como ésta, donde hablas de amistad, es crear una relación con tu compañero de trabajo, conocerlo y así se fue dando todo. Cuando entrenaba en el Pachuca, comíamos y cenábamos juntos; prácticamente, todo el día pegados. Él me platicaba mucho de lo que conoce del futbol, da pláticas motivacionales a los jugadores del Pachuca y otros equipos, no hay nadie que no lo conozca”.

Sobre el guion es una historia de ficción que también es de Pedro –el director–; de hecho, originalmente lo llamaron para hacer un documental en el Club Pachuca, cuando se dio cuenta que podía compaginar perfectamente ambos proyectos.

Cine con valores

La película tiene secuencias dinámicas, escenas desde la tribuna, el campo de juego; incluyendo a los comentaristas… En general, una estructura como si se estuviera viendo los partidos en vivo, pero sin dejar de lado la historia que habla sobre el valor de la amistad.

“La idea es enseñarle a la gente que también tenemos películas con valores; que no es necesario recurrir a la violencia, ni a los desnudos para que veas una buena película y que además sea entretenida. En ese sentido es de lo que estamos orgullos de la cinta con un mensaje padre y que la gente saldrá con buen sabor de boca”, comenta.

¿De qué trata la cinta?

Esta historia nos lleva al encuentro de dos personajes: ‘Luis’ y ‘Carlitos’, que son diferentes y a la vez comparten una misma pasión: el futbol. Por azares del destino estos amigos toman caminos diferentes; ‘Luis’ se convierte en una superestrella de un equipo de futbol que después de una fuerte lesión durante el “Torneo Internacional de Clubes” abandona las canchas indefinidamente. Por otro lado, ‘Carlitos’ es hijo de una madre soltera que por consecuencias de la vida se integra a un orfanato donde crece desarrollando su don de curar. Después de 10 años, estos amigos se reencuentran en un momento crucial.