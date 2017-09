La tecnología detona la productividad en el campo

EAU, Kuwait, Singapur, Qatar, Japón, Corea del Sur, China y países africanos destacan entre los nuevos mercados para los productores jaliscienses

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2017).- La tecnología y la innovación aplicadas en el campo jalisciense han sido factores claves para incrementar su productividad y el rendimiento de cultivos con mayor valor comercial, como el aguacate, berries y limón, de acuerdo con el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ) y la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

En los últimos cinco años, por ejemplo, la producción de aguacate pasó de 40 mil 846 toneladas en 2012 a 143 mil 505 en 2016; esto es, un crecimiento de 251%, según datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural (Oeidrus) de Jalisco.

Jacobo Cabrera Palos, al frente del Consejo, explica que Jalisco es el mayor productor de aguacate por hectárea en México, con 35 toneladas, que triplican la cifra de Michoacán. Sin embargo, existen otros productos protegidos como el limón persa que han incrementado su productividad por el uso de la tecnología.

Otro caso exitoso que ha aplicado la tecnología para innovar es el cultivo de las berries, que ya no utilizan el suelo sino sustratos especiales que han aumentado la productividad de este fruto, al pasar de 500 hectáreas de berries en el año 2012, concentradas en Jocotepec, a ocho mil 648 hectáreas, al cierre de 2016.

Héctor Padilla, titular de la Seder, destaca que gracias a la tecnología Jalisco tiene los mayores niveles de productividad en el país en el cultivo de berries, aguacate y limón.

“El nivel de productividad que alcanzan los productores con tecnología es impresionante y se ve en los rendimientos”, señala el funcionario, quien añade que la tecnología aplicada en el campo de Jalisco es de la más vanguardista.

El Consejo Agropecuario confirma que el campo jalisciense ha incorporado sensores, membranas, microgoteo y el uso inteligente de datos y herramientas de análisis para incrementar el rendimiento de los cultivos y mejorar el sistema de trabajo de las plantaciones.

“La tecnología está desbordando todos los sectores productivos y hoy lo que está haciendo el Consejo es crear un ecosistema para evaluar el uso de la tecnología, poner a consenso y evaluación cada uno de los procesos de uso de tecnología y tropicalizarlos a nuestro campo”, refirió el presidente del organismo.

Entre las nuevas herramientas tecnológicas disponibles en el mercado internacional y que se evalúan en Jalisco están los sensores que integran la información de los cultivos a la nube, pero también existen drones y robots que están siendo explotados en otros mercados internacionales.

Este esfuerzo se conduce desde el Centro de Inteligencia Agroindustrial, manejado por el CAJ, el cual cuenta con una plataforma de internet con tecnología satelital que está a disposición de los productores para que puedan consultar información de los 125 municipios sobre variables como suelo, clima, topografía de cada predio, precios, oportunidades comerciales, locales y nacionales.

Para Héctor Padilla, la apertura a la innovación y al conocimiento de avanzada es clave en el repunte que se tiene actualmente en el campo y la agroindustria jaliscienses.

De acuerdo con datos del Cuarto Informe de Gobierno, el año pasado se aplicaron 26 millones 577 mil pesos de recursos en concurrencia con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para implementar el sistema de “extensionismo” rural, que benefició a más de seis mil productores mediante servicios de transferencia de tecnologías e innovaciones.

Además, se impulsó la transferencia de nuevas tecnologías para mejorar la nutrición pecuaria de manera sustentable, como el banco de proteínas para bovinos en San Cristóbal de la Barranca.

En tanto, la ganadería jalisciense sobresale por sus avances en calidad genética, principalmente las razas Charolais, Angus, Beefmaster, Longhorn y Simmental, en el ganado de carne, y Holstein en ganado lechero, entre otras.

Los avances de la genética también se han aplicado a diversas plantas para producir variedades más resistentes a plagas y enfermedades, principalmente en el cultivo de aguacate, mango y berries, que crecen con sistemas de riego automatizados de última generación.

Los cinco pilares de Jalisco

1.- Inocuidad alimentaria.

2.- Ordenamiento del mercado a través de agricultura por contrato.

3. La capacitación a través de programas específicos y de los extensionistas.

4.- El fomento de infraestructura productiva.

5.- La prevención riesgos por los cambios volátiles del mercado y ante los fenómenos climáticos.

VOCES

Deshidratan 240 mil litros de leche al día

La secadora de Tepatitlán, propiedad de la empresa Mu Lácteos, que inició operaciones el año pasado, cuenta con 123 clientes particulares, sobre todo del mercado de la panificación y otros giros alimenticios, a los que les vende leche y sus derivados bajo estrictos parámetros de calidad.

Aunque tiene una capacidad para procesar un millón de litros de leche al día, actualmente se deshidratan 240 mil litros porque falta que más productores implementen buenas prácticas pecuarias en sus establos, “la calidad de la leche viene muy diferenciada, hay leche que todavía trae antibióticos o hay leche que no trae la cantidad de grasa necesaria”.

La planta deshidratadora puede producir leche y huevo en polvo, mismos que por las normas de sanidad e inocuidad, pueden ser exportados para producir quesos, yogurt, leche descremada o libre de lactosa, crema y mantequilla, por lo que en diciembre de este año se buscará enviar el producto a India y China.

Para iniciar operaciones, la secadora de Tepatitlán recibió un estímulo del Gobierno federal de seis millones de pesos en 2016, convirtiéndose en el primer establecimiento en obtener la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) en el proceso de pasteurización y deshidratación de leche en el país.

Entre los beneficios de la planta Martín Gutiérrez señala que se ofrece una alternativa ante los ciclos de excedentes de leche que tienen problemas de colocación en el mercado, por lo que se abona a la solución del problema de sobreproducción de lácteo en la Entidad.

“Nosotros recibimos la leche de los productores que no pueden guardarla, la mandan a la planta y verificamos que sea de buena calidad, después la pulverizamos y guardamos en un banco”, detalló el directivo, quien ha señalado que la empresa Mu Lácteos está abierta a la recepción de leche para deshidratarla y destinarla al programa social Liconsa, además de operar como negocio privado.

Refirió que cuando exista excedente de leche, la paraestatal se ha comprometido para comprarla deshidratada.

La ventaja para esta empresa es que ya cuenta con otras dos plantas certificadas de huevo y carne, que exportan su producción a Japón, Corea, Alemania, Panamá y, próximamente, a China y Hong Kong.

LAS CIFRAS

Jalisco es el primer lugar en producción de leche a nivel nacional, con 6.2 millones de litros producidos diariamente, el 19% del total nacional. Los principales municipios productores son Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Encarnación de Díaz y Tepatitlán.

Sector lechero

Jalisco aporta casi 20% de la producción de leche fluida del país.

La producción nacional de leche es de 11 mil 300 millones de litros al año. Jalisco aporta entre 5.8 y 6 millones litros diarios.

Hay 17 mil productores lecheros en el campo jalisciense y 334 mil cabezas de vacas especializadas.

Aumentan exportaciones

En los últimos siete años, las exportaciones del sector agropecuario de Jalisco alcanzaron niveles históricos al llegar a los dos mil 358 millones de dólares, al cierre del año pasado. En lo que va de la administración, las exportaciones han mantenido un crecimiento constante al aumentar en más mil millones de dólares, con un crecimiento de 72.2%, entre 2012 y 2016, y la expectativa es que este año siga al alza, principalmente por la incursión en nuevos destinos, como los mercados asiáticos y europeos.

De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), entre los principales productos que se han exportado este año destacan el tomate, coliflor y brócoli, pepino, frutos secos, aguacate, fresas, berries, maíz para siembra y tequila, derivados de agave, entre otros.

Además del crecimiento de las exportaciones, Jalisco se mantuvo el año pasado como la Entidad con mayor valor de la producción agropecuaria en el país, con 123 mil 118 millones de pesos, lo que ha permitido mantener la dinámica exportadora de Jalisco, seguido por Michoacán, con 76 mil 085 millones, Veracruz, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), el ritmo de las exportaciones continuará al alza este año al mantenerse una tendencia creciente en la producción de berries, aguacate, limón, tomate, morrón y pepino.

Jalisco es primer lugar nacional en la producción de agave, berries, chía, coco, helecho, lima, maíz forrajero, alfalfa, tamarindo, carne de ave en canal, carne de porcino, huevo y leche de bovino.

Jacobo Cabrera Palos, al frente del Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ), acentúa que las exportaciones hacia nuevos mercados asiáticos, como China y Corea, deben pasar por el Aeropuerto de Guadalajara, por lo que se ha incrementado la presencia de trasnacionales que llegan a Jalisco para exportar a Asia.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Manejo de alimentos incrementa producción

Alberto Taylor Preciado (investigador de la UdeG)

Para el jefe de Departamento de ciencias pecuarias y agrícolas del Centro Universitario de Los Altos, Alberto Taylor Preciado, el incremento de las exportaciones del sector agropecuario de Jalisco se explica por la aceptación que tienen los productos locales en los mercados internacionales.

Lo anterior es posible por la inocuidad de los productos y la salud de los animales.

“El manejo de los animales es determinante para que los productos sean reconocidos a nivel internacional, el país ha contribuido en este campo de las exigencias y normas de inocuidad alimentaria que exigen esos mercados, tiene que ver con el cuidado de los requisitos y normas que se deben cumplir en función de la inocuidad alimentaria para que estos productos lleguen frescos a los mercados internacionales”.

Otro factor fundamental es el dominio técnico, administrativo, eficiencia y también en el espíritu productivo de los productores, así como la promoción de los canales de producción y comercialización que se han establecido.

Respecto al uso de la tecnología, señaló que las herramientas se han adecuado a las posibilidades económicas de los productores y han jugado un papel clave para producir con mayor eficiencia y a menor costo.

Sin embargo, la genética y alimentación de los animales es igual de importante para que el animal tenga una mejor respuesta productiva, “la tecnología apoya mucho la producción, pero uno de los grandes logros del productor en Jalisco es el uso de mejores elementos animales a partir de la genética, manejo y bienestar animal, y la formulación de nuevos alimentos para que el animal de mejores resultados”, concluyó el especialista.

GOBIERNO DE JALISCO

Invierten 156 millones en sanidad e inocuidad

Este año, el Gobierno del Estado en concurrencia con la Sagarpa, ha destinado 156.7 millones de pesos al programa de sanidad, inocuidad y bioseguridad para darle mayor valor a los productos tradicionales.

El objetivo, a decir de la Secretaría de Desarrollo Rural, es llevar los productos locales a los mercados más exigentes, “la única forma de hacerlo es cubrir las normas sanitarias de inocuidad y cuidarnos de fenómenos como la gripe aviar”, señala su titular Héctor Padilla, quien presume que se trata de la inversión más alta en los últimos años.

Se busca capacitar a los productores y apoyarlos con equipamiento para que puedan cumplir con los requisitos que exigen los mercados internacionales, “esto nos ha permitido ganar cada día países adicionales en el mundo con productos que valen más, las exportaciones van ligadas a la aplicación de sistemas de inocuidad y sanidad, es la norma global para transitar de un país a otro”.

Además, la dependencia ha enfocado sus esfuerzos con la iniciativa privada para detonar el flujo de inversiones en el campo al darles certeza de altos niveles de rentabilidad en un clima de buena relación con los productores pequeños.

Un ejemplo exitoso es el cultivo de las berries, que ha crecido en cinco mil hectáreas en los últimos cuatro años no sólo en el Sur de Jalisco, sino en las Regiones de Los Altos, Valles, Ciénega y el municipio de Mascota, con la participación de pequeños productores que tienen entre dos y cuatro hectáreas, en promedio, pero que están integrados a grandes comercializadores que exportan.

En el caso del aguacate, el secretario refirió que se han sumado esfuerzos para la certificación de huertas, empaques y transporte para poder exportar. Hoy se cuentan con 13 mil hectáreas certificadas por la Sagarpa, a la espera de que sean avaladas por la autoridad de Estados Unidos.

“Tenemos todos los requisitos cubiertos para exportar el aguacate a ese país, ya tenemos el acuerdo de los dos secretarios de Agricultura de ambos países donde la parte que les toca regular es la cuestión sanitaria y no hay un solo impedimento por el Gobierno norteamericano”.

Sin embargo, no se podrá exportar a Estados Unidos hasta que no concluyan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Actualmente, 98% del aguacate que consume el país vecino proviene de México, principalmente del Estado de Michoacán, por lo que la expectativa es que las exportaciones de este fruto se concreten en los próximos meses, “vamos a ingresar en cualquier instante”.

Mientras tanto, el aguacate sigue conquistando nuevos mercados internacionales con una presencia en 23 países, entre los que destacan Canadá, Japón, Europa, Hong Kong y Medio Oriente. La exportación de este producto aumentó de 28 mil toneladas en 2014 a 69 mil en 2016.

Otra de las acciones de la Seder ha sido el acompañamiento de los productores a las ferias y exposiciones internacionales en la parte promocional. Este año, una de las más importantes fue la Expo Foodex, que se realizó en Japón, con una presencia de 28 empresas de Jalisco que recibieron demandas de compra de ese país, Corea del Sur, Singapur, China y Taiwán.

Los productos más demandados fueron el aguacate, el jarabe de agave, la carne de porcino y tequila, además de la harina o polvo de chapulín. Entre los eventos a realizarse este año destacan la Expo Agroalimentaria de México en la Ciudad de México, el Encuentro Latinoamericano de Avicultura y el Foro Internacional de Acuicultura.

Nuevos mercados

Además de los mercados europeos y asiáticos, considera, se debe voltear a ver a los países de Latinoamérica y nichos locales como la industria restaurantera y hotelera. Hace falta abastecer los mercados locales que son igual de rentables que los de exportación.

Datos históricos del cultivo de aguacate en Jalisco

Año Hectáreas sembradas Toneladas Valor de la producción * 2010 8,468.40 29,986.70 370’754,000 2011 10,867.90 37,741.54 383’314,000 2012 11,043.10 40,845.90 494’737,000 2013 13,434.10 87,367.70 884’318,000 2014 14,976 100,250.30 1,393’565,000 2015 17,040.80 119,647.40 1,812’397,000 2016 19,537.50 143,504.50 1,925’039,000

* (en millones de pesos)

Apoyos

La Seder está impulsando la diversificación de los siguientes productos:

Producto Principal destino Aguacate Canadá, Europa y Asia Limón Corea del Sur, Japón y Alemania Berries Estados Unidos, China, Japón y Europa Plátano América, Asia y Europa Carne de cerdo Japón y Estados Unidos Huevo Estados Unidos, Europa y Asia

Presupuesto en sanidad e inocuidad

Año Inversión 2013 106’000,00 2014 133’370,000 2015 140’500,000 2016 156’750,000 2017 156’750,000

Fuente: Seder.

Las exportaciones de Jalisco (animales vivos y productos del reino vegetal)

Sector primario

Año Cifras * 2010 948.4 2011 1,135.80 2012 1,369.50 2013 1,479.30 2014 1,659.90 2015 1,806.40 2016 2,358.60 2017* 1,607.20

* Enero-junio.

* millones de dólares

Exportaciones del sector agropecuario

Destino 2016 Ene-Jun 2017 Estados Unidos 2,063’794,345 1,415’401,454 Japón 34’277,190 23’037,105 Chile 28’810,933 13’461,727 España 24’175,936 8’230,045 Países Bajos 19’617,465 9’405,429 Francia 14’508,073 5’924,905 Canadá 12’738,375 16’244,216 Gran Bretaña 7’172,719 2’751,899 Venezuela 6’047,773 15’065,144 Singapur 5’320,049 3’783,630 Panamá 4’477,669 4’243,717 Guatemala 4’172,589 1’582,659 Corea del Sur 3’984,923 3’450,907

Productos más exportados en enero-junio de 2017

Producto Destino Frambuesas, zarzamoras, moras y moras, frambuesa Chile y Estados Unidos Fresas Estados Unidos Tomate fresco o refrigerado Estados Unidos Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium Estados Unidos Aguacate Japón y Estados Unidos Frutos de los géneros capsicum o pimenta Estados Unidos Coliflor y brócoli Estados Unidos Pepinos y pepinillos Estados Unidos Maíz para siembra Venezuela y Ecuador Frutos secos sin cáscara Estados Unidos

Estados con mayor valor de la producción agropecuaria

Entidad Monto Jalisco 123,118 Michoacán 76,085 Veracruz 69,908 Sinaloa 68,487 Sonora 58,795 Chihuahua 49,295

(millones de pesos)

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de la asesoría y apoyos que brinda el Gobierno para la exportación de productos jaliscienses?

Participa en Twitter en el debate del día @informador