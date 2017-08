Falta de mano de obra e inseguridad, preocupaciones del sector privado

Empresarios de Jalisco consideran necesario aumentar el salario y reducir la corrupción para mejorar el clima de inversiones

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- El sector empresarial de Jalisco considera que faltan más trabajadores y mano de obra especializada para sus negocios, un incremento al salario mínimo, y reducir la inseguridad y la corrupción para mejorar el clima de inversiones en el estado.



Los titulares de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, dialogaron estos y otros temas en el XXVIII Foro Empresarial "Invertir en México", organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).



Respecto al tópico laboral, Coparmex Jalisco insistió en el tema de incrementar el salario mínimo, y espera que se trabaje en ello luego de que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se puso en discusión elevar los sueldos de los trabajadores mexicanos.



Según su titular, Mauro Garza Marín, el aumento del empleo formal ayudará a incrementar los salarios. "En la medida en que se sigan generando estas cifras de empleo, paulatinamente los incrementos se irán dando, tenemos que apostar a la capacitación y a una producción que nos haga ser más competitivos, a la par los empleos se irán incrementando".



Tanto Garza como Daniel Curiel, titular del CCIJ, enfatizaron en la falta de mano de obra en el estado, especialmente ingenieros y técnicos, para cubrir las necesidades de las empresas. Esa carencia de trabajadores ha ocasionado la migración de campesinos de estados como Michoacán o Oaxaca al campo jalisciense.



Respecto a la inseguridad, Daniel Curiel admitió esto como un problema que no termina por solucionarse. Inclusive, en años recientes, se registraron hasta mil 800 robos a furgones en un solo mes, la mayoría dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).



"Eso ya se bajó en un 65 por ciento, se controló, no está totalmente eliminado, pero en contraste, aumentó el robo a transporte de carga, entonces es un problema muy grave, un tema de crimen organizado", explicó el mandatario de las cámaras industriales locales.



En cuanto a la corrupción, Mauro Garza manifestó su optimismo por el proceso de selección de los nueve notables que conformarán el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, un paso para mejorar en este tema.



Cancelación del TLCAN no es el fin del mundo: Comce



Terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), traería consecuencias negativas tanto a México como a Estados Unidos, pero a la larga, las exportaciones nacionales tendrían un menor impacto que las americanas, señaló Miguel Ángel Landeros Volquartz, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), delegación Occidente.



"No es el fin del mundo la cancelación del Tratado. Tampoco es lo óptimo, definitivamente a nosotros nos va a generar algo muy complejo, pero lo va a ser para Estados Unidos también", afirmó Landeros.



Sin embargo, el empresario pide reducir la incertidumbre respecto a este tema, ya que las declaraciones de Donald Trump sobre el Tratado no son más que medidas de presión para hacer que México negocie bajo sus condiciones



Según el representante de los exportadores de Occidente, esta posibilidad hará que México pague tasas arancelarias no mayores al 4% por vender sus productos, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)



Landeros consideró que la renegociación de este acuerdo comercial tiene todas las condiciones para cerrarse antes del fin de la administración federal actual, el 30 de noviembre de 2018, y consideró errónea la visión de Donald Trump sobre el Tratado, ya que ha contribuido a generar 6 millones de empleos directos y 12 millones indirectos en Estados Unidos.



EL INFORMADOR / ANDRÉS GALLEGOS